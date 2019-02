Italie (25e journée) : La Juventus retrouve le sourire

Quatre jours après sa défaite (2-0) contre l'Atlético Madrid, la Juventus a retrouvé des couleurs chez le relégable Bologne (1-0) lors de la 25e journée, poursuivant sa saison invaincue en Serie A. Bousculée, la Vieille Dame a mis du temps avant de dessiner ce succès chez le premier des relégables. Grâce à la réalisation (67e) de Dybala, remplaçant au coup d'envoi, elle compte provisoirement 16 points d'avance sur Naples, en déplacement à Parme dimanche en fin d'après-midi. Mais la semaine sera à oublier tant le niveau de jeu turinois était loin de ses standards. Le contre-coup peut-être des déboires européens pour une équipe incontestée sur le terrain national mais dont l'objectif prioritaire, la Ligue des champions, a pris un sacré coup mercredi à Madrid. Massimiliano Allegri avait mis en place une composition remodelée, avec la présence sur le banc de titulaires habituels: Wojciech Szczesny, Giorgio Chiellini, Miralem Pjanic et Paulo Dybala. Et au final, la Juventus a plutôt été dominée, notamment en première période (0-0), par une équipe de Bologne quelque peu revigorée depuis l'arrivée sur le banc de Sinisa Mihajlovic fin janvier. Le leader a été chanceux de marquer sur une de ses rares incursions en surface adverse. Après un relai côté gauche avec Blaise Matuidi, Dybala, tout juste entré en jeu, a profité d'une très mauvaise relance de la défense bolognaise pour faire sauter le verrou. Mais c'est un autre Turinois qui a été mis en lumière, d'une manière plus surprenante: le gardien Mattia Perin. Titulaire dans les buts bianconeri, l'ancien du Genoa a su faire face aux assauts du relégable pour préserver la 22e victoire en 25 matchs pour la Juve. Plus tôt dimanche, la Sampdoria (9e) a écarté 1-0 Cagliari, une courte victoire qui lui permet d'entretenir l'espoir d'une qualification européenne. Avec son 0-0 à domicile contre le Genoa, le Chievo Vérone, dernier, se dirige lui tout droit vers la Serie B.