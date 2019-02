Athlétisme : Championnat régional à Oran : Les athlètes de Chlef et de BÉchar s’illustrent

Les athlètes de Chlef et BÉchar se sont illustrés au championnat régional hivernal d'athlétisme seniors dames et hommes, disputés au complexe sportif des Castors d’Oran. Les coureurs dames et hommes de Chlef et de Béchar ont nettement dominé la majorité des courses en sprint, demi-fond, fond, steeple et relais, ainsi que les épreuves de lancer de poids, disque, javelot, saut en longueur et triple saut. Cette compétition d'une journée, organisée par la ligue oranaise d'athlétisme en collaboration avec la direction de la jeunesse et des sports, a regroupé plus de 190 athlètes dames et hommes issus des ligues de wilayas de l'ouest du pays, à savoir BÉchar, Chlef, Saïda, Tiaret, Tlemcen, Aïn Témouchent, Sidi Bel-Abbès, Relizane, Mascara, Mostaganem et Oran. Selon le directeur de l'organisation sportive de la ligue, Dellal Abdelkrim, les épreuves se sont déroulées dans une organisation parfaite, marquée par une rude concurrence et un niveau technique appréciable chez les messieurs et moyen chez les dames.

A l'issue de cette phase régionale, le premier dans chaque épreuve dames et messieurs ainsi que les meilleurs sont qualifiés à la phase finale du championnat national hivernal, prévu les 8 et 9 mars à Biskra.