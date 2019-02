Volley : L’Union arabe tient son assemblée générale ordinaire à Tunis

L'Union arabe de volley-ball (UAVB) a tenu, à Tunis, les travaux de son assemblée générale ordinaire, au lendemain de la clôture du championnat arabe des clubs messieurs, remporté, samedi à Radès, par Al-Rayyan du Qatar, pour la 2e année consécutive.

Les travaux se sont déroulés en présence du président de l'Union arabe, Cheikh Ali Ben Mohamed Al Khalifa, du président de la Fédération tunisienne, Firas Faleh, et du représentant de l'Association des comités olympiques arabes, Mahmoud Hammami, ainsi que de plusieurs dirigeants de délégations arabes. A l'ordre du jour de l'assemblée générale de l'UAVB figuraient notamment l'adoption du rapport de l'assemblée générale ordinaire et élective de l'année 2017 tenue au Bahreïn, le suivi de l'exécution des décisions de l'assemblée générale et la présentation des rapports financier et moral de l'Union. L'examen des propositions et recommandations des fédérations arabes et du comité exécutif, ainsi que l'examen du statut, du plan d'action et du projet de budget pour les deux prochaines années ont été également au menu de ces travaux, outre l'évaluation des recommandations du congrès des Fédérations sportives arabes tenu en décembre dernier aux Emirats arabes unis.