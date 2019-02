Grand angle : La liberté de choisir

Plus de 80% des huit millions d’électeurs cubains se sont rendus, dimanche, dans les bureaux de vote pour dire Oui ou Non à la nouvelle constitution élaborée par le gouvernement. Le verdict des urnes devait être rendu hier tard dans la soirée et ce, après dépouillement de tous les bulletins. La nouvelle loi fondamentale, adaptée de la Constitution de 1976, a été élaborée de manière à constitutionnaliser les changements économiques décidés par le gouvernement cubain dans un pays dont l’image se confond encore avec son ancien président Fidel Castro. C’est dire l’ampleur de l’effort fait par les dirigeants du pays. Mais les autorités savent aussi qu’elles n’ont d’autre choix que de s’adapter aux mutations socio-économiques desquelles la société cubaine ne peut rester indéfiniment en marge. Car quand bien même les changements proposés ne vont pas changer radicalement Cuba, il n’en reste pas moins qu’ils sont considérés comme une avancée considérable. En effet, il y a de cela quelques années, il aurait été impossible d’imaginer que Cuba puisse envisager ouvrir son économie et entrevoir la présence d’un secteur privé sur l’Ile. Or c’est ce que le nouveau texte propose. La nouvelle Constitution reconnaît le marché, la propriété privée et les investissements étrangers comme nécessaires pour l’économie cubaine. Certes, le texte insiste sur le caractère «irrévocable» du socialisme, en vigueur à Cuba depuis la révolution de 1959, mais cela ne remet en rien la volonté d’ouverture prônée et défendue. Une volonté désormais constitutionnalisée. Les autorités cubaines savent ce qu’ils veulent voir changer dans leur pays. Et elles ont le droit de décider en toute souveraineté de leur politique économique. D’autant que les dirigeants cubains ne peuvent ignorer, pour les avoir vu ailleurs, les conséquences d’un passage sans transition d’une économie dirigée à une économie libérale. Dès lors que d’autres dirigeants d’autres pays déclarent que le leur ne sera jamais un pays socialiste est tout aussi de leur droit. Reste juste à préciser qu’ils ne peuvent s’arroger celui de décider ce qui est bien ou pas pour les autres. Ainsi décréter que «les jours du communisme étaient comptés au Venezuela, mais aussi au Nicaragua et à Cuba» est inacceptable. C’est même une forme d’ingérence qui ne peut être que condamnée.

Nadia K.