M. Necib reçoit l’ambassadeur de la République de Croatie : renforcer la coopération

Le ministre des Ressources en eau, M. Hocine Necib, a reçu hier, et à sa demande, l’ambassadeur de la République de Croatie, M.g. Ilija Zelalic.

M. Necib et son hôte ont examiné, lors de cet entretien, les voies et moyens de renforcer la coopération bilatérale. Les deux parties ont exprimé leur disponibilité à faire aboutir le projet de mémorandum d’entente proposé par la partie algérienne et qui définira les axes de coopération et les mécanismes de sa mise en œuvre.