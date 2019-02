Habitat : 3.885 logements attribués hier à Alger

« Plus de 60.000 logements toutes formules confondues vont être distribués, sur l’ensemble du territoire national, et ce, avant la fin du premier trimestre 2019.

Une opération qui se poursuivra jusqu’à la fin de l’année». C’est ce qui ressort des déclarations du ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, M. Abdelwahid Temmar, qui s’est exprimé, hier à Chéraga, lors de la cérémonie de remise des clefs de 3.885 logements. Il convient de signaler que parmi ces logements, 2.505 sont des habitations de type location-vente AADL et les 1.380 autres relèvent de la formule public-locatif (LPL). Dans une salle archicomble, il a assuré, en présence du wali d’Alger, Abdelkader Zoukh, qu’il veillera à ce que ces habitations soient dotées de tous les équipements nécessaires, rappelant que ces opérations d’attribution s’inscrivent dans le cadre du programme du Président Abdelaziz Bouteflika. M. Temmar a mis à profit cette opportunité pour annoncer que pas moins de 200.000 logements seront attribués en 2019, dont 13.000 au profit de la wilaya d’Alger. « En 2018, pas moins de 295.000 logements, toutes formules confondues, ont été distribués à travers le territoire national », s’est-il réjoui. Il convient de noter, d’autre part, que les sites qui abritent ces logements sont situés, respectivement, à Ouled Fayet, Baba Hassen ainsi qu’à Ain Benian.

Lors d’une récente journée parlementaire sur l’habitat, M. Abdelwahid Temmar avait, faut-il le rappeler, souligné que les résultats réalisés dans le domaine de l’habitat doivent être consolidés et soutenus par les autorités locales. Il s’agit, selon le ministre, de poursuivre les efforts sur le terrain avec l’association de tous les acteurs. «Le secteur prépare actuellement le lancement de la formule du Logement locatif promotionnel (LLP) visant à créer un marché locatif à des prix de location étudiés, une formule adoptée en vertu de la loi de finances 2019», avait-il indiqué, avant de mettre en avant l’importance des avancées réalisées dans le secteur de l’habitat qui ont permis d’élargir le parc de logements qui compte actuellement 9,6 millions d’unités et de réduire le taux d’occupation à 4,49 personnes. Le ministre avait, également, rappelé que plusieurs aides de l’Etat, dans le cadre des différents programmes de logement au bénéfice des citoyens, ont connu des augmentations, à l’instar du logement rural, passant de 700.000 DA à 1 million de DA. Il révélera que «la formule du logement public locatif a permis à 1,27 million de familles d’obtenir des logements», soulignant, par ailleurs, que cette formule était totalement financée par l’Etat en sus de la réalisation de plusieurs structures publiques (écoles, universités, centres médicaux, sûreté).

Enfin, il a indiqué que l’expérience algérienne en matière d’éradication de l’habitat précaire avait été saluée par l’ONU-Habitat, dont la directrice exécutive l’avait qualifiée «d’unique en son genre».

Sami Kaidi