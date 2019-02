Sidi Bel-Abbès : Une grande tradition syndicale

Des activités culturelles et sportives et des cérémonies en l’honneur des retraités, la célébration de ce double anniversaire se voulait une reconnaissance au monde du travail et une halte, à l’effet d’évaluer le parcours du syndicalisme aux traditions fortement ancrées dans la cité de la Mekkerra, à travers autrefois le combat de ses cheminots.

Ce n’est d’ailleurs point fortuit si la première commune communiste durant la colonisation a été celle de Sidi Bel-Abbès dont de nombreux sites d’habitation ont été réservés aux travailleurs du secteur ferroviaire.

L’implantation de grands complexes industriels par la suite, à l’image de l’ENIE ou de l’EN PMA, est intervenue pour approfondir le concept syndical dans le cadre de la gestion socialiste des entreprises. De grands combats ont été menés pour défendre l’outil de production et les intérêts des travailleurs. Des combats couronnés par de nombreux acquis et surtout la création de la première société de médecine du travail.

Les gestionnaires et élus locaux de l’époque étaient conscients de l'importance et de la portée du mouvement syndical dans l’animation de la région, baptisant le complexe sportif fraîchement réceptionné au nom de la date historique du 24 Février 1956 en hommage à la résistance et à l’engagement des travailleurs durant la guerre de Libération.

Il convient de saluer à cet égard le mérite du wali de cette période, Bagdadi Laalaouna, qui a bataillé durement pour une telle appropriation, synonyme de réhabilitation d’un repère de lutte.

Cette imposante réalisation, qui nécessite aujourd’hui un aménagement, porte fièrement sur son fronton cette date, rappelant à la jeunesse l’esprit de sacrifice des travailleurs et leur combat dans toutes les épreuves.

Des conférences sur ce double anniversaire ont été animées autour de la création de cette organisation nationale, son rôle dans la défense des intérêts des travailleurs et du pays et sa mutation, en insistant sur les enjeux du contexte et l’impérieuse nécessité de faire preuve de mobilisation et de vigilance.

A. Bellaha