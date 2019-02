Sétif : Consolider les acquis

C’est un programme riche en événements qui a marqué, hier à Sétif, la célébration du double anniversaire du 24 Février marquant la création de l’UGTA et la nationalisation des hydrocarbures. Une journée qui débutera dans la matinée par un regroupement des autorités de la wilaya et des cadres syndicaux avant le dépôt d’une gerbe de fleurs au mémorial des martyrs. Le wali, Nacer Maskri, accompagné des cadres de l’UGTA, des autorités civiles et militaires et des représentants des organisations et associations, se rendra ensuite à l’IFP féminin où il présidera la cérémonie officielle de la rentrée professionnelle. Un événement d’autant plus important qu’il est marqué cette année par l’ouverture de 10.000 postes de formation. A la cité universitaire Hachemi- Hocine, en présence de nombreux travailleurs et cadres syndicaux, le wali et le secrétaire de wilaya de l’UGTA interviendront pour souligner la dimension historique que revêt ce double anniversaire et faire état des enjeux et des défis qui restent encore à relever pour consolider la dynamique économique et mettre notre pays à l’abri des fluctuations de l’économie mondiale. Dans son intervention, le wali, qui exprimera ses félicitations aux travailleurs, rappellera les réalisations historiques qui attestent des possibilités de notre peuple à prendre en main son destin et à relever les défis. Il consacrera une large part de son intervention à cette organisation syndicale qui est née au cœur de la glorieuse révolution de Novembre et n’a jamais cessé depuis d’apporter sa touche dans la bataille de l’édification. L’UGTA est une école de nationalisme, dira-t-il, elle a toujours brillé par ses positions inébranlables et le sacrifice de ses enfants dans les moments difficiles, rendant hommage à Aïssat Idir et Abdelhak Benhamouda ainsi qu’à tous les martyrs. Hocine Maiza, le secrétaire de wilaya de l’UGTA, abondera dans le même sens et rappellera les réalisations et les acquis des deux dernières décennies, mettant en avant par la même la nécessité de les préserver et de les consolider, appelant les travailleurs à se mobiliser davantage, loin des discours creux, en plaçant l’intérêt de l’Algérie au-dessus de tout. Il rendra un vibrant hommage à l’ANP et exprimera gratitude et reconnaissance à l’endroit de cette institution qui est la fierté du pays. La délégation se rendra ensuite à Ain el Kebira pour la visite de deux grandes entreprises de référence, «Seniak» du groupe BCR et la cimenterie du groupe GICA, où des travailleurs seront honorés.

F. Zoghbi