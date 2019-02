M. Bedoui : « L’Algérie aura un avenir radieux »

«L’Algérie aura un avenir radieux grâce à la conjugaison des efforts de ses meilleurs enfants», a affirmé, hier à Adrar, M. Bedoui. «Les acquis de développement sont louables (...), et la stabilité de l’Algérie et son progrès, tous domaines confondus, sont le fruit des profondes réformes politiques initiées par le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, à travers ses sages orientations», a affirmé M. Bedoui lors d’une rencontre avec la société civile locale. M. Bedoui a, en outre, mis l’accent sur la valorisation des sacrifices des hommes et des femmes, consentis dans divers domaines pour la préservation de la patrie et sa souveraineté, ajoutant que «les acquis de l’Algérie en matière de développement, de sécurité et de stabilité, a gêné des parties à l’intérieur et à l’extérieur du pays». «L’avenir de l’Algérie ne saurait être tributaire de rendez-vous électoraux, car elle est un Etat d’institution», a ajouté M. Bedoui, pour qui les élections sont «une halte pour confirmer que le choix souverain du peuple est consacré par la Constitution». Il a rassuré que «la conscience du citoyen est une garantie contre toute atteinte à ces acquis et pour une poursuite de challenges à relever (...), chose qui renforce notre conviction quant aux réalisations de l’Algérie en matière de libertés et de consécration des droits et des acquis socioéconomiques».