Double anniversaire du 24 février, Stabilité et sécurité du pays : Une ligne rouge à ne pas dépasser

Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Nouredine Bedoui, a salué, hier à Adrar, à l’occasion d’une rencontre avec la société civile, les efforts fournis par l’Armée nationale populaire pour la sécurité du pays.

«La stabilité et la sécurité du pays sont une ligne rouge à ne pas dépasser », a indiqué le ministre, avant de mettre en avant les réalisations du Président de la République, estimant que l’Algérie a connu ces dernières années un développement constant. Il dira dans ce sens qu’«en plus des projets lancés, d’autres le seront prochainement, ce qui permettra, sans nul doute, de hisser l’Algérie au même rang que les pays développés». Intervenant lors de la commémoration du double anniversaire du 24 Février marquant la création de l’UGTA et la nationalisation des hydrocarbures, il a ajouté que «malgré ces réalisations, il reste toujours beaucoup de défis à relever». En réponse aux différentes préoccupations des citoyens, le ministre a estimé que la mise en place des technologies modernes va permettre la résolution de plusieurs problèmes liés à la bureaucratie. A ce propos il a indiqué que «la volonté politique est là, ce qui reste à faire c’est l’unification de nos forces». S’agissant du logement, le ministre a assuré les citoyens d’Adrar de résoudre définitivement le problème. De son côté, le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, Mourad Zemali, a affirmé que la résorption du chômage, estimé à 11%, constitue l’une des préoccupations majeures du gouvernement. Il a rappelé que plus de 400. 000 postes de travail ont été créés en 2018, appelant les jeunes à s’orienter davantage vers la création de petites et moyennes entreprises qui vont permettre la création de postes d’emploi. Revenant sur le déséquilibre financier qui a touché la Caisse nationale des retraites, il a indiqué que «sans le soutien indéfectible de gouvernement les retraités ne toucheraient pas leur pension». Pour sa part, le ministre de l’Energie, Mustapha Guitouni, a promis de procéder prochainement à l’installation d’une station d’énergie photovoltaïque d’une capacité de 100 mégawatts. Il a, par ailleurs, procédé à l’inauguration du centre des œuvres sociales du groupe Sonatrach. De son côté, le secrétaire général de l’UGTA, Abdelmadjid Sidi Saïd, a abordé la prochaine élection en indiquant : «Nous n’avons pas une autre alternative que de soutenir la candidature du Président Abdelaziz Bouteflika pour un nouveau mandat afin de poursuivre sa mission.» Il a exhorté tous les travailleurs et les citoyens à se mobiliser pour assurer la victoire, à la majorité écrasante, de M. Bouteflika à la prochaine présidentielle du 24 avril. Le secrétaire général de l’UGTA a mis en avant les différentes réalisations accomplies dans tous les secteurs lors des mandats précédents, citant, entre autres, la stabilité politique et sociale. Il a ajouté que « la politique de la paix et de la réconciliation nationale a permis de conforter l'unité nationale ». « On doit reconnaître le sacrifice de cet homme historique qui a servi l'Algérie lors de la Révolution nationale et après l'indépendance », dira M. Sidi Saïd. Les festivités se sont déroulées en présence du P-dg du groupe Sonatrach, Abdelmoumene Ould-Kaddour, du président du Forum des chefs d’entreprises, Ali Haddad, et de Abdelmalek Sellal, directeur de campagne électorale du Président Bouteflika.

Makhlouf Ait Ziane