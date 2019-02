Le Premier ministre aujourd’hui devant l’APN : Des avancées significatives

Le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, présentera, aujourd’hui, la Déclaration de politique générale devant l'Assemblée populaire nationale. Les réalisations effectuées sont passées en revue, avec un appel à la continuité.

Le bilan de l’action gouvernementale durant les années 2017 et 2018 reflète de nombreuses avancées dans la mise en œuvre du programme du Président de la République, indique le document, mettant en exergue le fait que «ces avancées soulignent les vertus de la continuité, qu'il s'agisse de la continuité dans le quinquennat actuel» du Président Abdelaziz Bouteflika, ou qu'il s'agisse de la continuité dans le processus de reconstruction nationale. Il est considéré que le bilan quinquennal de 2014 à 2018 est riche en réformes et en réalisations, puisque ces cinq dernières années ont été marquées par l'exécution quasi totale des engagements pris par le Chef de l'État lorsqu'il s'est présenté devant le peuple en avril 2014. Le document fait état de la modernisation de l'État, en citant le domaine de la Justice, qui a enregistré le parachèvement du déploiement d'un réseau complet de juridictions à travers toutes les wilayas, comme elles sont dotées d'un effectif suffisant de magistrats.

La modernisation de la Justice s'est également concrétisée au profit du justiciable, notamment avec l'instauration du second degré de juridiction en matière criminelle et l'avènement de l'exception d'inconstitutionnalité contre la Loi qui pourra être soulevé devant le Conseil constitutionnel. Il en est de même de la modernisation de l'Administration, par la progression de son maillage du territoire au profit du sud du pays et des grandes agglomérations, et, dans le futur, au bénéfice du reste du pays. Il en est de même aussi dans ce domaine, avec le développement de la numérisation des actes administratifs ou encore en ce qui concerne l'avancée significative dans la décentralisation.



Économie : soutien aux opérateurs



Le document mentionne que le secteur économique est le troisième exemple illustrant la progression des réformes durant ces cinq dernières années. Une structuration plus souple a été mise en place dans la gestion des entreprises publiques fortement consolidées par l'État.

L'acte d'investir a bénéficié de nombreux allègements et soutiens pour tous les opérateurs : qu'il s'agisse de la mise à disposition du foncier industriel ou qu'il s'agisse du maintien de taux d'intérêts inférieurs au niveau de l'inflation. Désormais, c'est le développement des exportations hors hydrocarbures qui est une bataille mobilisant l'État en soutien aux opérateurs.

Le document informe que la crise des prix du pétrole, qui a commencé en 2014, atteignant son paroxysme en 2016, et qui n'a connu qu'une modeste amélioration depuis lors, a eu des effets sur le pays. «Comme de nombreux autres pays pétroliers, l'Algérie a perdu jusqu'à 70% de ses revenus aux pires moments de cette crise. Cependant, ce choc extérieur n'a pas bloqué le rythme de reconstruction du pays», est-il écrit.



Des résultats impressionnants



Le document poursuit : «Les résultats physiques de ces cinq dernières années sont tout simplement impressionnants.» Il cite quelques exemples liés à la distribution de logements, à la construction de lycées et collèges (870) et d’établissements de formation professionnelle (100).

Il est ajouté que les places pédagogiques nouvelles dans les universités sont de 201.000, les hôpitaux réalisés (29), les foyers raccordés au réseau de gaz naturel (1.650.000) et à l'électricité (1.940.000). En matière d'infrastructures de base, il est indiqué que dans le secteur des Ressources en eau, 8 barrages, 2 stations de dessalement et 1.300 forages ont été réalisés.

Pour le réseau routier, 3.900 kilomètres d'autoroutes, rocades et routes nationales ont été réalisés, à côté de 1.100 kilomètres de réseau ferroviaire.

1999-2018 : une véritable renaissance nationale



Selon le document, l'appréciation du bilan de la période allant de 1999 à 2018, sous la conduite du Président de la République, peut se faire de deux manières, à savoir celle des résultats atteints ou celle des processus que la continuité a rendu possible.

«Il est possible de lire cette période par ses réalisations physiques imposantes, et les données du document donnent une image exhaustive souvent marquée par le quasi-doublement des capacités du pays dans tel ou tel domaine», est-il précisé. Les annexes du document détaillent ces données. Pour le cas du logement, il est constaté une livraison totale de plus de 4 millions d'unités, comparée au potentiel antérieur de 5 millions d'unités. C'est aussi le cas des livraisons de lycées supérieures à 1.300 unités, contre près de 1.200 unités disponibles auparavant. Le bilan physique de la période 1999 à 2018 peut également être complété par l'évolution des indicateurs du développement humain, qui ont enregistré des sauts qualitatifs remarquables, à l'image du taux de scolarisation, aujourd'hui quasiment proche de 100%, des taux de raccordements au réseau d’eau potable, aux réseaux d'assainissement ou à l'électricité, très proches aussi de 100%, ou encore de l'alimentation des foyers en gaz, qui est passée de 30%, à près de 60%, aujourd'hui. Enfin, le chômage est ramené de 30% à 11%.

Le document avance que «tout processus de développement exige du temps et de la continuité, encore mieux lorsqu'il s'agit d'une reconstruction nationale, à l'issue d'une tragédie multidimensionnelle».

Là également, trois exemples peuvent illustrer les fruits de la continuité sous la direction du Président Bouteflika.

«Le premier est celui du rétablissement de la paix et de la réconciliation nationale. L'Algérie n'est pas le seul pays qui a eu à affronter une tragédie interne, faite de violence et de destruction. Cependant, c'est le seul pays qui a réussi à restaurer totalement la paix et la sécurité, mais, mieux encore, à rétablir une véritable réconciliation nationale, au point de devenir une référence mondiale en la matière. Cela est le fruit de la persévérance favorisée par la continuité de la direction politique nationale.»



Restauration de l’indépendance financière



Le second exemple est celui de la restauration de l'indépendance financière du pays, puisqu’en 1999, l'Algérie, sortie d'un programme d'ajustement structurel, faisait face à un endettement extérieur de plus de 30 milliards de dollars. C'est la continuité qui a permis de mener une politique financière multidimensionnelle, est-il indiqué, en ajoutant qu’il s'agissait de rembourser par anticipation et par étapes, plus de 25 milliards USD de dettes à partir de 2003, de solder une dette extérieure additionnelle de plus de 6 milliards USD avec la Russie, de mettre un terme au recours à l'endettement extérieur public ou privé, alors que le pays dispose d'importantes réserves de changes. Il s’agit aussi de mener une gestion prudente des réserves de changes, et de constituer une importante épargne du Trésor au niveau du Fonds de régulation des recettes. «Ce sont ces différentes mesures qui ont permis à notre pays de faire face, sans dommages majeurs, à la grave crise des prix du pétrole, survenue il y a cinq années», est-il estimé. «En effet, la chute du prix du baril en 1986 avait coûté à notre pays l'arrêt du processus de développement, puis un endettement extérieur étouffant, et enfin un ajustement structurel douloureux comme prix du rééchelonnement de la dette. Plus près de nous, la chute des prix du baril, à partir de 2014, a acculé des pays pétroliers à la récession et poussé d'autres à contracter des programmes d'ajustement financier», explique le document. Le pays a pu traverser cette tourmente avec des ressources financières extérieures suffisantes, préservant son indépendance de décision économique. Ce faisant, le processus de développement n'a pas été bloqué, même s'il a connu un ralentissement, avant d'être relancé, grâce à des mesures financières internes prises souverainement et utilement, est-il encore précisé. Le troisième exemple est celui de la maturation du développement économique, même s’il y a des carences à corriger. Il est néanmoins décrié partant de lectures immédiates, alors qu’une analyse plus attentive ne pourrait manquer de confirmer l'apparition graduelle de ses premiers fruits.

Dans le domaine agricole, par exemple, l'important programme de soutien public à l'investissement, aux productions stratégiques, ainsi qu'à l'irrigation donne déjà des résultats probants. Le pays réduit de plus en plus sa dépendance en matière de viande et de lait, et relèvera ce défi à partir du sud du territoire, dans quelques années. Pour le reste de la production agricole, l'Algérie dépasse de plus en plus le seuil de l'autosuffisance, et dégage des capacités supplémentaires destinées à une exportation croissante.



Les partenaires, confiants en la stabilité politique et juridique



Dans le domaine de l'investissement d'entreprise, les importants avantages incitatifs concédés au niveau fiscal et parafiscal, ainsi que les crédits bonifiés sont à l'origine des dizaines de milliers d'investissements, notamment nationaux, de tailles diverses qui se retrouvent à travers le pays dans tous les domaines, depuis l'hôtellerie, jusqu'à l'agriculture et aux industries diverses. Les partenaires étrangers font de plus en plus confiance à la stabilité politique, mais aussi juridique de notre pays, et les grands projets mixtes se multiplient.

«Ce faisant, le facteur temps démontre son importance, surtout dans un pays qui sortait de l'insécurité et de l'insolvabilité, pour remonter la pente graduellement sous la direction éclairée et persévérante du Président Abdelaziz Bouteflika», mentionne le document.

À travers ces rappels sur l'évolution du pays depuis 1999, y compris le quinquennat 2014 à 2018 qui s'achève, le gouvernement entend situer clairement son bilan de près de deux années, dans une accumulation d'efforts et de résultats, est-il expliqué. Ces rappels et ce regard sur le passé permettent aussi quelques affirmations conclusives au sujet de l'avenir.

En premier lieu, la poursuite de la construction nationale exige une continuité dans la démarche. Les politiciens penchent souvent vers le slogan de «la rupture». Les bâtisseurs croient plutôt dans la continuité qui évite les déperditions et parfois même les régressions, précise la Déclaration.

Ses rédacteurs ajoutent : «En second lieu, de nombreux défis s'accumulent devant notre pays. Les uns sont d'origine interne et découlent de données financières ou de la forte poussée démographique. Les autres sont extérieurs, découlant de l'instabilité durable de notre sous-région et des incertitudes mondiales, notamment au plan économique.»

Enfin, «en troisième lieu, face aux défis de l'avenir, notre pays aura tout à gagner de la continuité, conjuguée avec le rassemblement des énergies politiques, sociales et économiques, grâce au débat et au dialogue, pour forger des consensus nationaux multiples à la mesure des enjeux nationaux», est-il conclu.