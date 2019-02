Le Premier ministre aujourd’hui devant l’APN : Sous le signe de la continuité

Le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, présentera, aujourd’hui à l’Assemblée populaire nationale, la Déclaration de politique générale du gouvernement, rendant compte de la mise en œuvre de son Plan d’action adopté en septembre 2017.

Mettant l’accent sur les avancées consacrées dans tous les domaines dans le cadre de la mise en œuvre du programme du Président de la République, pour le candidat Abdelaziz Bouteflika, le bilan s’inscrit sous le signe de la continuité de la gouvernance du Chef de l’Etat. La Déclaration est accompagnée d’annexes résumant les résultats du quinquennat 2014 à 2018 mais aussi de la période allant de 1999 à 2018. S’agissant de la période s’étalant de 2014 à 2018, celle-ci est «riche en réformes et en réalisations» lit-on dans le document. Il indiqué que durant ce quinquennat, la quasi-totalité des engagements pris par le Chef de l’Etat ont été exécutés. Pour ce qui est du bilan 1999-2018, il est qualifié de «véritable renaissance nationale, fruit de la continuité».



Paix, stabilité et réalisations imposantes



Le document cite notamment le rétablissement de la paix et de la réconciliation nationale, ainsi que les «réalisations physiques imposantes», entre autres la livraison totale de plus de 4 millions de logements, l’évolution des indicateurs du développement humain (les taux de scolarisation, de raccordements à l’eau potable, aux réseaux d’assainissement, à l’électricité proches de 100%), de même que le remboursement par anticipation de plus de 25 milliards USD de dettes. la Déclaration consacre le premier chapitres à l’amélioration de la gouvernance et le renforcement de l'Etat de droit. Il est réparti en quatre sections, à savoir la modernisation de la gouvernance territoriale et des rapports avec les citoyens, la numérisation de l’administration publique et la poursuite de la modernisation de la gouvernance financière. Le deuxième chapitre relatif à l'économie englobe plusieurs secteurs, notamment l'agriculture, le développement rural, la pêche, l'industrie, les mines, l'énergie, le tourisme, l'artisanat et le commerce. Le troisième chapitre du document concerne la consolidation des infrastructures de base, alors que quatrième chapitre s’intéresse au développement humain dans divers domaines. Le cinquième chapitre est consacré au développement social et culturel et comprend sept sections. Enfin, le sixième chapitre concerne la communauté nationale à l'étranger, la politique étrangère et la défense nationale. La Déclaration indique qu’au plan politique, le Gouvernement a eu à organiser les élections locales du mois de novembre 2017, ainsi que le renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation en décembre 2018. Il a également mis en route la préparation des élections présidentielles d’avril 2019.

S’agissant de la situation sécuritaire, l’accent est mis sur l’accalmie constante que vit le pays, fruit de la mobilisation et des sacrifices de l’ANP et des forces de sécurité, dans un environnement régional instable.



Une croissance de 3,4% en 2018



En matière de gouvernance, les pouvoirs publics se sont attelés à poursuivre et dynamiser les réformes dans tous les domaines, notamment la consolidation de l’Etat de droit et d’une administration publique moderne et plus transparente.

Il est fait état en outre dans ce même chapitre de la poursuite des réformes économiques et financières ainsi que de l’ouverture des chantiers relatifs à la mise en concordance de la politique des subventions publiques avec les règles de transparence et d’équité sociale.

Au volet financier, le gouvernement rappelle dans sa Déclaration de politique générale qu’il a d’abord veillé à assurer la mobilisation interne du financement nécessaire à la mise en œuvre du budget public, et à mobiliser aussi les ressources nécessaires pour le financement de l’économie nationale.

Le document souligne également la consistance des programmes publics d’investissements auxquels s’est ajouté le nombre appréciable des investissements locaux et étrangers. Il évoque aussi la retombée de l’important soutien de l’Etat à l’agriculture. Autant de paramètres qui ont impacté positivement sur la dynamisation de l’économie nationale ayant assuré une croissance substantielle hors hydrocarbures, évaluée à 2,4% en 2017 et à 3,4% en 2018. Selon le même document, le secteur des hydrocarbures a souffert à la fois des fortes fluctuations des prix mais aussi de la baisse de la production locale de pétrole due à la réduction du quota national, et des opérations de remise à niveau des installations pétrolières du pays.



Une politique sociale soutenue



Pour ce qui est du volet social, les dix-huit derniers mois ont été marqués par la préservation d’une politique sociale soutenue, dans tous les domaines, qu’il s’agisse de l’intervention de l’Etat pour la promotion du développement humain ou en matière de politique de justice sociale et de solidarité nationale portée par d’importantes subventions publiques, directes et indirectes. La communauté nationale à l’étranger a été plus que jamais au centre des actions initiées par le gouvernement, est-il également souligné. «Au niveau international, la diplomatie algérienne impulsée et orientée par le Président de la République, s’est distinguée par une présence active sur tous les fronts, en Afrique, dans le Monde arabe, avec l’Europe et avec le reste du monde» est-il cité en introduction de la Déclaration de politique générale

Karim Aoudia