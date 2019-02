Commission de la femme arabe : Promotion et protection de la femme

La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme a présidé, hier à Alger, à l’initiative de la Ligue des États arabes, la 38e session de la Commission de la femme arabe.

Organisée sous le haut patronage du Président Abdelaziz Bouteflika, cette rencontre sous le slogan «La protection sociale pour l'autonomisation de la femme» a vu la participation des ministres arabes chargés de questions de la femme ainsi que les organisations régionales et internationales activant dans le domaine.

«Cette rencontre vient illustrer le grand intérêt accordé par nos pays respectifs aux droits de la femme», a déclaré à cette occasion Ghania Eddalia, qui a été nommée présidente de cette session, affirmant que cette réunion constitue une occasion pour promouvoir l'échange de vues et d'expertises mais aussi pour le partage d'expériences réussies en la matière.

Elle dira également que cette réunion a pour objectif «d’intensifier» les efforts communs pour la promotion et l'émancipation de la femme arabe et la consolidation de sa place dans les sociétés arabes et aux niveaux régional et international et ce, conformément aux conventions internationales ratifiées par les Etats arabes et en consécration de l'Agenda du développement durable 2030. «J’appelle les pays membres à assister l'Algérie dans l'accomplissement de ses missions dans le cadre de la Commission de la femme arabe», a-t-elle ajouté.

La ministre a fait savoir que les défis que vivent les sociétés arabes exigent la valorisation du dialogue et de la concertation et davantage de coordination et d'échanges en vue de promouvoir la condition de la femme arabe, et de consolider, ainsi, sa place et assurer sa protection contre toutes formes de violence, de discrimination ou d’exclusion.

A ce propos, la présidente de la session a appelé les pays arabes à sensibiliser «davantage», sur la nécessité de lutter contre les violences à l'égard des femmes et les violences familiales, ainsi qu'à faire face aux violences sexuelles liées au terrorisme et à répondre aux notions erronées employées par les extrémistes pour les justifier. «Nous devons mettre en place les mécanismes nécessaires à la protection des femmes durant et après les conflits armés dans la région arabe et activer les plans d'action nationaux pour l'application de la résolution 1325 du Conseil de sécurité», a estimé Mme Eddalia qui a salué, dans son intervention, le programme du Président de la République lequel accorde, selon elle, un intérêt «particulier» à la promotion du rôle de la femme et de sa présence dans différents domaines mais aussi au renforcement de ses acquis. «Les acquis réalisés au profit de la femme algérienne, depuis l'accession du Président Bouteflika à la tête du pays, reflètent clairement la teneur du slogan de notre session aujourd'hui», a-t-elle souligné. M. Abdelaziz Bouteflika a été à cet effet honoré en reconnaissance de ses efforts «inlassables» en faveur de la promotion des droits de la femme.

Un intérêt traduit, selon la ministre, par l'introduction dans la Constitution d’un arsenal juridique et législatif fort qui consacre les droits de la femme, assure sa protection et garantit la préservation de sa dignité, et ce, à la faveur de l'amendement des codes de la famille et de la nationalité et la révision du code pénal. A cet effet elle a mis en exergue les aspirations de l'Algérie visant la consécration de la parité entre les femmes et les hommes dans tous les domaines de développement en lui assurant une contribution efficace aux côtés de l'homme.



Conflits armés dans la région arabe : vers l’installation d’un comité d’urgence



Mme Eddalia a affirmé, en outre, que la 64e session de la Commission de la condition de la femme des Nations Unies (CSW64), prévue en mars 2020, constituera une opportunité pour les pays arabes de s'entendre sur un seul rapport concernant la mise en œuvre de la Déclaration et du plan d'action de Beijing, 25 ans après, impliquant ainsi le renforcement des capacités en matière d'élaboration des rapports nationaux de l'examen collégial volontaire sur l'Agenda du développement durable de 2030, notamment le 5e objectif relatif à l'égalité entre les deux sexes. De son côté, la secrétaire générale-adjointe et chef du département des affaires sociales de la Ligue arabe, a mis en exergue l'importance accordée par l'Algérie à la promotion de l'action arabe commune, au renforcement et à la protection des droits de la femme arabe, ainsi que sa volonté politique de conforter le rôle de la femme au sein de la société.

Haïfa Abu Ghazaleh a révélé à ce propos la proposition de la commission de la femme arabe relative à la création d'un réseau arabe des femmes et de la paix et à l'installation d'un comité d'urgence de protection des femmes lors des conflits armés dans la région arabe, issue des recommandations des précédentes sessions de la commission de la femme arabe.

Il convient de noter que les participants ont discuté de l’Agenda de développement durable de la femme arabe à l’horizon 2030 ainsi que d’autres thèmes comme le rôle de la femme dans la lutte contre le terrorisme, la violence à l’égard des femmes et la pauvreté, outre le renforcement de sa participation à la vie politique et de sa présence dans les médias. Cette importante rencontre a été sanctionnée par un document final à soumettre à la 63e session de l'ONU sur la condition de la femme, lors de sa prochaine réunion, en mars 2019 à New York.

Sarah A. Benali Cherif