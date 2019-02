MSP : « Répondre aux attentes du citoyen »

Le président du Mouvement de la société pour la paix (MSP), Abderrazak Makri, a appelé à mettre en place une «feuille de route», pour répondre aux attentes du citoyen. Animant un meeting populaire, samedi soir à El-Oued, Makri a appelé à «une feuille de route pour dégager des solutions aux différentes préoccupations du citoyen, notamment celles liées à leurs revendications politiques et socioculturelles, de sorte à répondre à leurs attentes et aspirations, et dissiper leur sentiment de désespoir, particulièrement chez les jeunes». Il a, en outre, plaidé pour «une alternative politique et l’ouverture de la voie aux compétences nationales, notamment dans le domaine de la gestion», insistant toutefois sur le fait que «ces compétences tirent leur référentiel des constantes et de l’identité nationales (...), contribuant ainsi à restaurer la confiance et l’espoir, et à résoudre les problèmes sociaux, tels que l’émigration clandestine, et préserver le pouvoir d’achat du citoyen». M. Makri a appelé également la classe politique à la concrétisation «véritablement» des principes contenus dans la proclamation du 1er Novembre 1954. Au volet économique, le président du MSP a estimé «nécessaire» d’atteindre l’objectif de création de 2 millions d’entreprises productrices, en tant que seul levier pour la préservation des ressources du pays et la répartition équitable des richesses, donnant à tous l’opportunité d’investir afin de générer de nouveaux emplois et de développer l’économie nationale. Abderrazak Makri a appelé, par ailleurs, à lever le seuil minimum garanti des salaires, à augmenter la valeur du dinar, à travers la valorisation du travail, et à assurer le logement aux citoyens. Il a, au terme de son intervention, appelé à une large participation à la prochaine élection présidentielle.