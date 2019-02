Corps électoral : Plus de 24 millions d’inscrits

Le directeur général des libertés publiques au ministère de l’Intérieur, M. Abderrahmane Sedini, a affirmé, hier, que «des millions» de formulaires de souscription ont été légalisés au profit des divers prétendants à la magistrature suprême.

S’exprimant sur les ondes de la radio nationale, M. Sedini a indiqué que des mesures ont été prises, «avec diligence, suite à des difficultés particulières rencontrées au niveau de certaines collectivités».

Interrogé sur le nombre de prétendants à la candidature à la présidentielle, M. Sedini a fait savoir qu'ils sont 189 à avoir retiré les formulaires de souscription, estimant qu'il est prématuré de parler de candidatures tant qu'elles ne sont pas validées par le Conseil constitutionnel. Selon M. Sedini, des observateurs internationaux seront présents en Algérie, à l'occasion de l'élection présidentielle, précisant que plusieurs organisations internationales ont été sollicitées à cet effet.

Au sujet de l’opération de révision du fichier électoral, qui s'est déroulée du 23 janvier au 6 février 2019, le même responsable a fait savoir que «l'Algérie compte un corps électoral de plus de 24 millions d’inscrits, soit 100.000 nouveaux inscrits sur le fichier électoral national», ajoutant qu'«une légère baisse» a été enregistrée chez la communauté algérienne établie à l’étranger, en raison des opérations d’assainissement, passant de 925.000 à 914.000 électeurs inscrits.

S'exprimant sur la carte électorale actuelle, issue de la révision du fichier électoral d’octobre 2018, il a indiqué qu'il y a plus de 13.144 centres de vote, dont 676 nouveaux et 60.839 bureaux de vote, dont 5.049 nouveaux, précisant qu'après la dernière révision exceptionnelle du fichier électoral, il y aura certainement des changements.

Au sujet de la numérisation de la carte électorale, M. Sedini a fait savoir que «l'opération est en cours», annonçant que juste après les présidentielle du 18 avril 2019, il y aura le développement d’un système d’information intégré et connecté avec le système d’état civil et les différentes données, pour aboutir une carte électorale numérisée et à une gestion automatisée du fichier électoral.

En prévision du rendez-vous électoral du 18 avril prochain, M. Sedini a indiqué que les préparatifs sont en cours au niveau des collectivités locales, avec la mobilisation de quelque 560.000 agents chargés d’assurer l’encadrement de l’opération électorale, de même que la mobilisation plus de 4.700 des salles et infrastructures réquisitionnées à travers le territoire national, pour les besoins de la campagne électorale qui débutera le 24 mars 2019. M. Sedini a reconnu par ailleurs l’existence d’un engouement populaire à la fois au niveau des réseaux sociaux, au niveau des différentes rencontres qui sont organisées par les partis politiques à l’approche de cette consultation.

«On est dans la configuration d’un exercice démocratique. À voir cette dynamique qui est en train de se profiler à l’approche de ce rendez-vous électoral, c’est la démocratie dans tous ses états», a estimé le directeur général des libertés publiques. «On est là justement, pour permettre à la population et au peuple de s’exprimer et d’imprimer sa volonté, à travers le vote à l’élection présidentielle», a-t-il ajouté.

Pour M. Sedini, «l’expression du peuple est un signe positif que la société est en train d’évoluer. C’est un champ politique qui est ouvert à toutes les forces politiques. Il y a maintenant les réseaux sociaux qui s’invitent comme un autre affluent de cette vie politique, et c’est tant mieux. C’est une concurrence électorale qui va trouver son aboutissement le jour J, à travers l’urne, bien entendu», a-t-il affirmé.

Salima Ettouahria