Bordj Bou-Arréridj : Accompagner les nouveaux besoins

La rentrée professionnelle, qui a coïncidé cette année avec la célébration du 24 février date de la commémoration de la création de l’UGTA et des nationalisations des hydrocarbures, a été rehaussée dans la wilaya de Bordj Bou-Arréridj par l’organisation d’un Salon de l’emploi. Cette manifestation qui a réuni plusieurs produits des secteurs de l’emploi et de la formation professionnelle a rappelé l’utilité du dispositif lancé par l’Etat pour la création de micro-entreprises qui permettent en plus de la création des richesses, la mise à la disposition des jeunes de milliers de postes de travail.

Mais ces jeunes doivent avoir une formation qui leur offre la possibilité de répondre aux critères des employeurs comme l’a rappelé le wali, Benamar Bekouche, qui a lancé un appel aux chômeurs de la wilaya pour rejoindre ce secteur afin d’augmenter leurs chances de trouver du travail.

Le wali, qui a présidé la cérémonie d’ouverture à l’institut Belazoug Othmane, a insisté sur la nécessité d’adapter les spécialités enseignées aux besoins de la société.

Justement le secteur qui a accueilli pour cette rentrée 7.900 stagiaires, dont 220 nouveaux, a lancé 22 nouvelles spécialités dans les branches attractives comme le bâtiment et les travaux publics, l’industrie, l’agriculture et le tourisme. D’ailleurs trois conventions ont été signées entre les responsables du secteur avec ceux des forêts, de l’agriculture et de l’emploi.

Le directeur de la formation professionnelle de la wilaya a évoqué l’abandon progressif des métiers de l’administration et annoncé le lancement d’une formation spécialisée dans la réparation et le montage des équipements entrant dans le cadre des énergies renouvelables au profit des agents des 34 communes de la wilaya. Le secteur qui s’est développé par la mise en service à l’occasion de cette rentrée du CFPA de Djaafra devra être renforcé par le recrutement prochain d’une trentaine d’enseignants. Cela devra améliorer ses capacités d’autant que la wilaya, qui a connu une dynamique certaine en matière d’investissement, compte sur le secteur pour former la main-d’œuvre nécessaire pour le fonctionnement de l’appareil de production.

