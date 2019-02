Annaba : adapter l’offre

4.266 nouveaux stagiaires ont rejoint hier les établissements de formation et d’enseignement professionnels. Le coup d’envoi symbolique a été effectué à partir du centre de formation professionnelle et d’apprentissage d’El Bouni, en présence du secrétaire général de la wilaya, de cadres du secteur ainsi que des enseignants.

Le directeur de wilaya de la formation et de l’enseignement professionnels, Abdelkader Zaabar, a souligné que cette rentrée a été soigneusement préparée avec l’organisation du 28 au 31 janvier dernier, de journées d’information autour de l’importance de la formation par le biais de l’apprentissage et de portes ouvertes au centre de loisirs scientifique (CLS) ainsi que de séances d’orientation au profit des prétendants à une formation.

11 nouvelles spécialités d’apprentissage ont été créées en prévision de cette rentrée, a fait savoir le directeur de wilaya.

Il s’agit de la plâtrerie, réhabilitation de l’habitat, contrôle de la qualité, réparation de téléphone fixe et mobile ainsi que la culture maraîchère.

Le secteur de la formation et de l’enseignement professionnels compte au total près de 11.000 stagiaires inscrits dans diverses spécialités, parmi lesquels plus de 200 stagiaires détenus dans des établissements pénitentiaires.

La totalité des apprenants sont répartis sur 12 centres de formation professionnelle et d’apprentissage, deux instituts national de formation professionnelle et un institut national spécialisé en formation professionnelle. Ces derniers, auront pour mission, l’adaptation des offres de formation avec les besoins induits par les changements économiques à travers l’introduction de nouvelles méthodes et spécialités dans les secteurs stratégiques.

B. Guetmi