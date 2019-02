Sétif : la part du lion à l’apprentissage

C’est en présence des autorités locales, que le wali, Nacer Maskri, à présidé hier à l’institut féminin l’ouverture de la rentrée de la formation et de l’enseignement professionnels.

Une cérémonie qui, si elle a permis de relever les efforts consentis au titre de la préparation de cette rentrée marquée l’inscription de 6.282 nouveaux stagiaires dont plus de 2.800 filles, n’a pas été sans constituer le moment d’apprécier les avancées remarquables relevées ces dernières années aussi bien en matière d’équipements technico-pédagogiques que d’infrastructures d’accueil. Pas moins de 56 établissements, dont 20 privés, implantés pour les structures de l’Etat dans les coins les plus reculés accueillent aujourd’hui 18.349 stagiaires dont plus de 6.500 filles tous modes de formation confondus. Des chiffres révélateurs qui attestent des investissements lourds qui ont permis à cette wilaya de s’inscrire dans une dynamique d’enseignement et de formation de différents niveaux dans les 8 instituts IFEP, IEP et INSFP ainsi que dans les 27 CFPA, le centre régional de formation et d’enseignement professionnels à distance et les 20 écoles privées agréées pour une capacité d’accueil de 10.300 postes au niveau des établissements publics où 3.000 places en internat sont également disponibles. Autant de réalisations importantes qui n’ont pas été sans faire réagir le wali sur le suivi du produit de la formation et cette nécessaire traçabilité à l’effet d’éviter le phénomène des déperditions, valoriser ce potentiel et réguler les flux au moment où la wilaya connaît une dynamique d’investissement importante et une adaptation des filières aux besoins exprimés au titre de la formation à la carte.

Le wali, qui se déplacera dans différents ateliers de cet établissement féminin et s’entretiendra longuement avec les stagiaires, se penchera sur les différents modes de formation et la place accordée à l’apprentissage qui détient la part du lion avec 8.836 stagiaires au moment où 1.694 femmes au foyer profitent également de cette formation.

Des incidences financières également positives qui seront également relevées par le wali qui apprendra que ce seul établissement féminin aura réalisé des rentrées de 16 millions de dinars, produit de prestations diverses, opérations de formation ou organisation de concours au profit de différents partenaires. Dans ce secteur encadré par 706 enseignants, il est utile de relever la mise en place de conventions-cadres avec des institutions et organismes.

F. Zoghbi