M. Mebarki donne le coup d’envoi de la Rentrée professionnelle à Constantine : Au diapason du développement

Le ministre de la Formation et de l’Enseignement professionnels, Mohamed Mebarki, a donné, hier à partir de Constantine, le coup d’envoi officiel de la rentrée professionnelle, à laquelle sont attendus plus de 280.000 nouveaux stagiaires, soit 120.000 postes supplémentaires par rapport à la même période de l’année précédente, au cours de laquelle on dénombrait 160.000 nouveaux stagiaires tous types de formation confondus.

Dans son discours inaugural au siège du nouvel institut national spécialisé de la formation professionnelle dédié aux métiers de l’hôtellerie, à la nouvelle ville Ali Mendjeli baptisé du nom du moudjahid Abdelmadjid Zitoune, décédé en 2005, le ministre a rappelé les efforts consentis par les pouvoirs publics, dans le cadre des directives du président Abdelaziz Bouteflika, et ce afin de faire émerger une main-d’œuvre qualifiée à même de faire aboutir les projets économiques programmés, notamment dans les secteurs stratégiques tels que l’agriculture, l’industrie, l’irrigation et le tourisme, et partant aider à l’exécution optimale du programme de développement.

À ce titre, M. Mebarki a souligné les progrès réalisés jusqu’ici en matière de formation et d’enseignement professionnels. Ainsi, ce sont 1.295 établissements répartis à travers le territoire national qui accueillent les stagiaires, dont 40 nouveaux, 13 INSFP, 24 centres de formation professionnelle et d’apprentissage et 3 instituts. Concernant l’encadrement, le ministre a évoqué la mobilisation pour la présente session de 28.000 formateurs, lesquels seront prochainement renforcés par 2.000 nouveaux autres. Sur le plan local, un total de 4.320 postes pédagogiques a été proposé dans le cadre de cette rentrée, dont 620 au niveau d’établissements privés. Par ailleurs, trois nouvelles spécialités ont été intégrées à l’offre de formation, dans les domaines de l’hôtellerie (BTS gestion et administration hôtelière), du tourisme (BTS en agence de voyages) – toutes deux dispensées par l’INSFP Abdelmadjid Zitoune – et des arts et industries graphiques (BTS infographiste/maquettiste). Il convient de signaler qu’à cette occasion, quatre accords de partenariat ont été signés avec la Chambre de l’artisanat et des métiers, ainsi qu’avec les représentations locales du Forum des chefs d’entreprise, de la Confédération algérienne du patronat, et du Club des opérateurs du secteur du tourisme, de même que de jeunes porteurs de projets, ayant suivi une formation diplômante dans l’un des établissements de formation professionnelle de Constantine, ont bénéficié de décisions de financement dans le cadre des dispositifs ANSEJ et CNAC.

M. Mebarki s’est également rendu au CFPA du pôle urbain Massinissa, à Khroub, ouvert en 2012, et prodiguant notamment des formations en mécanique de véhicules légers et en cuisine de collectivité.

