Droits linguistiques de l’enfant : Entre revendications sociales et droits de l’homme

Le Haut conseil de la langue arabe (HCLA) a organisé, hier, à la Bibliothèque nationale (El Hamma), une journée d’étude intitulée «Les droits linguistiques de l’enfant algérien entre revendications sociales et droits de l’homme» en partenariat avec l’instance nationale pour la protection et la promotion de l’enfant, en présence du conseiller du Président de la République, d’anciens ministres et des députés des chambres.

La langue joue un rôle important dans la vie humaine. Elle est non seulement un moyen de communication, mais aussi un moyen d’apprendre et de progresser aux plus hauts niveaux de la paix sociale pour rassembler les connaissances qui sont la base de la construction de la société, raison pour laquelle la plupart des sociétés en développement tiennent à leur apprendre l’apprentissage des langues étrangères.

Pour le HCLA, l’enfant algérien se trouve dans les premiers stades de son éducation, obligé d’apprendre des langues étrangères comme le français ou l’anglais, aux dépens des langues nationales, résultat des revendications sociales, lui imposant l’apprentissage des langues étrangères pour gravir les échelons supérieurs en matière de développement social.

Lors de son intervention d’ouverture, le président du HCLA, Salah Belaid, appel tous les experts et chercheurs concernés par la linguistique, la psychologie, le droit international et les droits de l'homme à participer activement pour résoudre les problèmes linguistiques que rencontrent les enfants algériens ainsi que d'autres sociétés en voie de développement, afin de concrétiser les efforts de l'UNESCO en matière de protection des droits linguistiques des enfants. L’objectif de cette rencontre, organisée à l’occasion de la journée internationale de la langue maternelle, «est d’accéder facilement aux langues des populations autochtones, de faire la promotion et améliorer la vie quotidienne de ces populations à travers le renforcement de la communication en langue maternelle».

«Nos relations négatives avec nos langues maternelles entraînera le handicap du développement humain alors que nos langues nationales sont notre point de convergences, car il faut converger vers une "réconciliation linguistique"», a précisé le président du HCLA. Et d’ajouter que la langue maternelle a ses valeurs et ses fonctions qu’on doit mener afin d’œuvrer pour la protéger mais aussi instaurer un cadre juridique et conjuguer tous les efforts en vue de la préserver. Selon lui le développement humain se réalisera avec les langues nationales seulement.

Prenant la parole le président du Haut conseil islamique (HCI), Bouabdallah Ghoulamallah, a affirmé qu’il était plus qu’important que les enfants apprennent la langue maternelle, pour cela il faut leur assurer les moyens nécessaires pour leur faciliter l’apprentissage.

De son côté, Meriem Cheurfi, déléguée nationale de la protection de l'enfance auprès du Premier ministère indiquera que «parler de la langue maternelle est tout simplement la confirmation de l’identité nationale et l’héritage socioculturel algérien, et débattre de ce sujet ne veut en aucun cas dire ne pas s’ouvrir sur les autres langues».

Par ailleurs, le thème de la journée internationale de la Langue maternelle 2019, célébrée le 21 février de chaque année est «Les langues autochtones, ça compte pour le développement, la construction de la paix et la réconciliation».

Mohamed Mendaci