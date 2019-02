Education nationale : améliorer le contenu des programmes

«Les acquis de l'école de l'indépendance à nos jours, et notamment durant les 20 dernières années, sont visibles. Depuis le lancement de la réforme, le nombre d'élèves a évolué de plus de 1,5 million, accompagné d'une hausse des effectifs des enseignants de près de 136.000, tous cycles confondus.»

C’est ce qu’a souligné, hier, la ministre de l’Education nationale qui s’exprimait à l’ouverture des travaux de la session ordinaire du conseil national des programmes, tenue à Alger, en présence des ministres de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et des Affaires religieuses.

Mme Nouria Benghabrit a mis en avant l’augmentation du parc infrastructurel qui a connu une hausse de près de 7.000 établissements et soutenu que le prochain pari reste l’amélioration des pratiques pédagogiques et conséquemment la formation des intervenants de l'acte pédagogique, précisant que l'enjeu est celui de la qualité. «La présence de plusieurs membres du gouvernement au cours de cette rencontre dénote de l'intérêt accordé aux questions éducatives qui sont tributaires de la synergie des efforts de tous les secteurs. Les pouvoirs publics ont doté le ministère de plusieurs instances à caractère national et dont la portée stratégique se mesure à la hauteur de l'investissement d'une nation dans la valorisation de son capital humain et ce, avec la mise en œuvre de la réforme en 2003 et la promulgation en 2008 de la loi d'orientation», a-t-elle détaillé. Soulignant la nécessité pour le conseil des programmes à réaliser les instruments de la mise en œuvre de la stratégique du secteur, la ministre a indiqué qu’après l'élaboration de MARWA (T4) général et spécifique (référentiel national des apprentissages et des évaluations dans le domaine de la compréhension de l'écrit), il est appelé à «continuer» ses efforts afin d'élaborer un système national de «standardisation» pédagogique centré sur les composantes cognitives des compétences des élèves. «Il ne s'agit pas d'une révision des programmes, mais d'une amélioration continue et permanente menée par le CNP», a-t-elle expliqué, relevant l’intérêt d’ajouter les référentiels nationaux des grands domaines d'apprentissage (domaine des mathématiques, des sciences, de la compréhension et de l'écrit). Mme Benghabrit a affirmé que ce rééquilibrage va donner lieu à une nouvelle approche de la progression des apprentissages fondamentaux, dans le domaine de la compréhension de l'écrit, de la culture scientifique et de la culture mathématique. Il s’agit de mieux répartir les compétences à acquérir sur tout le cursus scolaire.

Elle a fait savoir que l'amélioration de la qualité de l'enseignement est une priorité qui se réalisera par l'amélioration de la prestation pédagogique, ce qui permettra d'inscrire l'institution éducative dans l'économie des standards régionaux et internationaux.

De son côté, Tahar Hadjar a mis en relief la coopération entre les deux secteurs qui s’est concrétisé dans un long processus à travers le lien de la formation des générations montantes qui les unit. Le ministre a souligné le rôle du CNP qui constitue, selon lui, l’un des piliers de la réforme de l’école qui œuvre pour l’amélioration des programmes pédagogiques. Il a indiqué que l’école constitue la «pierre angulaire» de l’enseignement supérieur et la formation. «L’Algérie a mobilisé des moyens colossaux pour relever le défi d’acquérir les connaissances», a assuré Hadjar, ajoutant que l’unification du système éducatif à travers ses différents cycles scolaires s’inscrit dans une vision de renforcement des liens entre les secteurs de l’éducation et l’enseignement supérieur. Le ministre, qui a réitéré son engagement à poursuivre ses efforts, dira que son secteur est bien décidé de renforcer cette coopération à travers la réactivation de la commission intersectorielle, notamment par la formation des formateurs pour prendre en charge les besoins des écoles supérieures des enseignants en vue de satisfaire les besoins du secteur de l’éducation national en matière d’encadrement pédagogique pour les trois cycles scolaires.

Pour sa part, le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs a déclaré que le référant religieux national est le cadre «référentiel» qui régit l’élaboration des programmes pédagogiques dans l’enseignement de la langue arabe et des sciences islamiques en particulier et soutenu que le développement qu’ont connu les sciences islamiques en Algérie émanent de l’école de la «modération» et du «juste milieu» qui puise ce principe des efforts de nos anciens oulémas. «L’Algérie a de tout temps servi l’islam», a fait remarquer Mohamed Aïssa qui signalera que les Algériens étaient parmi les premiers qui ont interprété le Saint Coran.

Pour lui, nos ancêtres ont «contribué» dans l’instauration des sciences islamiques qui se basent sur une approche «rationnelle» en matière de religion. Il dira, dans se sens, que la dimension religieuse basée sur la modération et le juste milieu sera illustrée à travers le contenu de ces textes devant être présentés prochainement, tout en soulignant le fait que les programmes d’enseignement des sciences islamiques dans les établissements scolaires doivent «pendre en considération» ce cadre référentiel.

Le ministre a, dans le sillage, mis en avant les efforts qui ont été consentis dans le cadre d’une collaboration «commune» entre les secteurs des affaires religieuses et de l’éducation nationale dans la révision des contenus des programmes des sciences islamiques dans le primaire et le moyen, relevant la nécessité de la révision des programmes des sciences islamiques dans le cycle secondaire.

Kamélia Hadjib