Prise en charge des malades mentaux à Ghardaïa : Le combat d’une association

Cette fois-ci, contrairement à beaucoup d’autres qui se contentent de distribuer des vêtements ou encore des couffins du ramadhan et des dons en espèces pour aider les couches défavorisées, l’association citée ci-dessus opte pour une nouvelle méthode de travail et de nouveaux objectifs, dédiés surtout à la prise en charge des femmes atteintes de troubles mentaux qui se retrouvent, suite à un concours de circonstances, dans la rue, livrées, très souvent, à elles-mêmes, sans familles, sans ressources. Ce mouvement associatif, créé en 2003, a une autre vision, une autre forme et une méthodologie d’intervention spécifique pour porter secours à ces personnes. C’est du moins le souci majeur du président de l’Association d’aide aux malades mentaux de la wilaya de Ghardaïa, M. Ahmed Belanague, décidé à porter haut les préoccupations de cette frange de la société à travers la création d’un centre d’accueil spécial pour celle-ci et une ferme thérapeutique et éducative pilote appelée «El Amel». Pour M. Belanague, il s’agit de préserver la dignité de beaucoup de femmes, affirmant qu’entre 3.500 et 4.000 personnes, hommes et femmes, sont recensées au niveau de toute la wilaya. Parmi ces dernières, l’on compte 665 femmes, dont 203 et 150 respectivement dans les régions d’El Guérara et Métlili. Il affirmera, par ailleurs, que ce genre de maladies se traduisent malheureusement par des drames sociaux qui ont une seule origine, à savoir la démission de la famille, parfois aussi le rejet et la maltraitance de sujets, d’autant plus qu’il n’existe point d’hôpital de psychiatrie au niveau de la wilaya. «Tous les cas de psychiatrie sont transférés au CHU Frantz-Fanon, à Blida, au centre psychiatrique relevant de l’hôpital d’Adrar ou encore l’Hôpital psychiatrique de Tiaret», dira- il, avant de poursuivre que très souvent il faut user et abuser des connaissances et des moyens personnels pour réussir à placer ces malades. M. Ahmed Belanague défend, bec et ongles son projet de construire un centre d’accueil pour les femmes malades mentales. En fait, la concrétisation du vieux rêve du président de l’Association et toute la population de la vallée du M’zab ne semble pas être pour demain avec toutes les embûches dressées pour que le «dossier» ne sorte pas des tiroirs de la Régie Foncière de la wilaya de Ghardaïa.

Un projet en stand-by depuis 2006

Après presque quatorze ans, le projet ne démarre toujours pas, et les responsables de l’association, en contact permanent avec les services concernés, n’entendent que des promesses qui restent sans suites. Le projet serait-il tombé à l’eau ? Pourquoi est-il toujours en stand-by ? L’Association et les donateurs qui avaient payé un montant de 675.000.000 DA pour cette parcelle de plus de 3.000 m2 ne comprennent pas tout ce retard pour l’attribution de l’acte de propriété, à même de leur permettre de lancer le projet et de sortir de la situation de blocage qui a trop duré. «J’ai frappé à toutes les portes. On a écrit à la wilaya et les services communaux et la DAS, mais aucune suite n’a été donnée à nos démarches», dira, M. Ahmed Belanague, avant de poursuivre qu’il n’arrive pas à comprendre pourquoi toute cette bureaucratie, alors que son association est la seule du genre à activer dans toute la wilaya. M. Belanague dispose d’un plan préliminaire du centre de soutien psychologique et de prise en charge des femmes malades mentales de la wilaya et d’une estimation du projet située autour de 4 millions de dinars.

Pour comprendre les raisons derrière le retard accusé par les services fonciers de la wilaya de Ghardaïa pour la délivrance de l’acte de propriété du lot de terrain acquis, en bonne et due forme, par l’Association d’aide aux malades mentaux de la même wilaya, le premier responsable de ces services, M. Lakhdar Khlil, nous dira tout simplement qu’il s’agit «d’un problème technique et d’aménagement». Il nous demande de le contacter le lendemain, chose faite, mais il nous suggère de le rappeler le surlendemain mais cette fois-ci, il sera carrément injoignable toute la journée. Un SMS lui a été envoyé, réceptionné par le destinataire, et il restera aussi sans réponse.

Rappelons, enfin, que l’association d’aide aux malades mentaux de Ghardaïa se fixe comme objectifs principaux d’assurer une prise en charge médicale, psychologique et sociale aux malades mentaux, procurer des médicaments à ces derniers, soutenir les familles de cette population et la construction d’un établissement public de psychiatrie au niveau de la wilaya de Ghardaïa, sachant qu’un hôpital à Bounour est en construction depuis quatre ans, selon M. Belanague.

Samia D.