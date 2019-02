Evocation : De la spécificité culturelle algérienne

Il a toujours été question, dans notre pays et à propos de notre pays, de spécificité socioculturelle. Le mot est utilisé avec sérénité parce qu’il est inoffensif, polyvalent et ne se charge, en réalité, que du contenu qu’on veut bien lui attribuer. C’est un mot habile, un mot magique.

Et cependant, quand on a commencé à le brandir aux toutes premières années de l’indépendance, il avait un contenu précis. Il désignait alors une synthèse de la tradition, de la diversité géographique et culturelle, de la modernité. Pour leur part, les dirigeants l’employaient surtout pour définir une combinaison originale d’options —Le socialisme, le développement, etc.— sans référence compromettante à des régimes marxistes orthodoxes ou à des régimes capitalistes. Le concept algérien de spécificité voulait dire alors que, sans rien rejeter à priori, notre pays entendait ne s’aligner sur personne. En filigrane était évidemment inscrite la crainte qu’inspire, après plus de cent trente années de colonisation, l’idée même de toute sujétion, fût-elle partielle ou temporaire. On se veut ainsi une personnalité forte, indépendante, nourrie de la tradition qui est, toujours aux premières années de l’indépendance, le seul aliment authentique. C’est pourquoi il a été noté que cela même qui paraissait neuf n’était pas toujours nouveau. L’Algérie en était, au lendemain de l’indépendance, à tenter de combiner une série de valeurs, à l’origine fort distantes, par de secrets dénominateurs, dans une synthèse qui, elle, se devait d’ère originale et nouvelle. Cette synthèse est «armée», renforcée par des préoccupations d’ordre psychologique. Le peuple algérien s’est senti nié et, à raison même de la fermeté avec laquelle on lui a refusé l’assimilation, il a manifesté sa personnalité dès que les circonstances le lui ont permis : par le défi, par les armes, par le comportement et même par le langage.



« … faire revivre plutôt ce qui est algérien, ce qui conduit ou reconduit au fait algérien… »



Une fois la souveraineté nationale recouvrée —de haute lutte, faut-il le rappeler—, ne nous importait-il pas en premier lieu de «faire revivre plutôt ce qui est algérien, ce qui conduit ou reconduit au fait algérien, ce qui, dans nos traditions, a survécu par notre farouche résistance» ? (Ce passage est de Houari Boumediene qui s’exprimait au cours d’un entretien accordé à Hubert Nyssen, auteur de l’ouvrage «L’Algérie en 1970 telle que je l’ai vue»). L’historien Mostepha Lacheraf a d’ailleurs eu raison d’utiliser l’image d’un peuple tendu, constamment debout contre l’envahisseur, et nos traditions pour l’indépendance et la terre ont effectivement des racines qui remontent très loin dans les siècles.

Or, l’indépendance acquise, il fut clair que le combat n’était pas achevé. La reconnaissance n’était pas complète dans le concert des nations, ni même dans l’esprit de certains qui la proclamaient avec une nuance de mépris. Alors, l’affirmation de la personnalité algérienne s’est poursuivie par un autre défi, par un autre comportement.

De là vient sans doute le caractère obsessionnel de la spécificité. Mais avant d’entrer plus avant dans les arcanes de la personnalité algérienne, une incursion préalable aurait dû s’imposer dans les fondements du nouvel édifice.

Une tâche de longue haleine à laquelle aurait pu, dès les premières années de l’indépendance, s’atteler une équipe pluridisciplinaire la plus largement représentée : historiens, géographes, sociologues, psychologues, pédagogues, cliniciens toutes disciplines confondues, économistes, hommes de culture… Ce fut loin d’être le cas et le résultat, aujourd’hui, est par trop connu : nettement en-de-ça, voire tout à fait opposé à ce qu’il aurait dû être. Mais il n’est jamais trop tard pour redresser la barre dans le bon sens, celui de l’algérianité universaliste. Et, pourquoi pas, se remettre résolument à bien faire, ne serait-ce qu’au profit des générations à venir.

Kamel Bouslama