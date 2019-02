Haroun en spectacle à l’Opéra d’Alger : L’humoriste séduit les algérois

Loin des codes du one-man-show, Haroun a débarqué, vendredi dernier, sur la scène de la prestigieuse salle Boualem-Bessaïah, pour offrir au public une double présentation et imposer son style de premier de la classe. Son humour est acide, noir et pince-sans-rire, touche à tout. Racisme, politique, terrorisme ou encore écologie...

Haroun jette un regard aussi ironique que malicieux sur notre monde et fait de nous les complices de sa plongée dans l’absurdité de nos existences éphémères. Durant plus de 80 minutes de show hilarant, l’humoriste en vogue en France a séduit son public venu nombreux. Organisé par Keral Productions, en collaboration avec l’Opéra d'Alger, ce spectacle a été, initialement, programmé à 20h30 mais l’afflux des spectateurs a mis les organisateurs devant le fait accompli, et se sont trouvés dans l’obligation de programmer une autre prestation le même jour à 17h00. La première partie du spectacle a été assurée par WaryNichen, un jeune humoriste venu d’Oran. Haroun a, ensuite, fait son apparition sous un tonner d’applaudissements des présents. A travers une succession de transitions intelligentes, Haroun impose son propre style, alignant plusieurs sujets «préoccupants», dont le décalage social des niveaux de vie, l’éducation, la politique, la situation en Palestine et au Yémen, la religion, le terrorisme, le racisme ou encore l’écologie qui l’amènera à quitter sa posture statique et esquisser de légers mouvements pour imiter brillamment quelques animaux. «Je suis humoriste parce que je suis faible», a-t-il lancé à l'assistance avec laquelle il interagira longtemps avec un esprit de répartie piquant et drôle. Celui qui préfère se dire pour le moment, d'«origine humoriste», pour éviter, selon lui, «tout amalgame», a annoncé qu'il expliquera son choix dans «un spectacle» qu'il «écrira et présentera ultérieurement». Les présents, majoritairement de jeunes, venus aussi nombreux en famille ou entre potes ont été séduits par le show offert par Haroun qui a entonné, à l’issue d'une prestation de haute facture, un «slam» dans lequel il se définit, faisant de son art une arme contre les inégalités. Nourri à Coluche, Desproges, comme à la littérature et la philosophie, il apporte un souffle nouveau et décalé dans le paysage de l'humour. Toute sa modernité est dans sa facilité à capter les consciences de ses contemporains avec leurs grandes et petites lâchetés, toujours avec autodérision et sans jamais tomber dans la vulgarité, ni la malveillance. Auteur de tous ses textes, il n'hésite pas à faire évoluer son spectacle au fil de l'actualité et de ses inspirations. Un one-man-show sans concession, où l'humour est une arme de réflexion massive.

Sihem Oubraham