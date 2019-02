Finances publiques : Instaurer une discipline budgétaire

La conduite budgétaire, telle que reconfigurée, a grandement contribué à la stabilisation macroéconomique, à travers l’amélioration en matière d'allocation des ressources, et de rationalisation des dépenses de l’Etat. Au plan structurel, le budget a été consolidé à la faveur du réaménagement du régime fiscal dans le sens d’une optimisation des instruments de recouvrement de l’impôt, au titre de la fiscalité ordinaire, notamment, et de réduction progressive de la dépendance du pays des recettes des hydrocarbures. Dans le cadre de sa politique générale, le gouvernement a également décidé de réorienter le soutien financier au profit des secteurs économiques stratégiques retenus dans le cadre de la vision d’import-substitution retenue dans le sillage du nouveau modèle de croissance, et du plan d’action du gouvernement pour la mise en œuvre du programme du président de la République. La démarche tend aussi à un meilleur ciblage des bénéficiaires des subventions de l’Etat et des avantages liés à la protection sociale. Une approche dictée par ce souci qui consiste à rentabiliser l’action de l’Etat, au plan économique et social par l’amélioration de la gestion des finances publiques, des moyens de suivi, de contrôle et d’évaluation et, en définitive, de mise en œuvre de la politique économique de l’Etat. Une refonte censée redresser les performances au titre de la conduite budgétaire, d’affectation des ressources et, beaucoup plus, pour une plus grande efficience dans le cadrage des programmes de dépenses. Des préoccupations prises en charge par la nouvelle loi organique relative aux lois de finances qui est venue imprégner plus de prévisibilité mais aussi de visibilité dans la gestion du budget de l'Etat. Dans cette optique, ladite loi, qui s’inscrit en droite ligne avec les « réformes et actions de modernisation en matière de budget, de comptabilité et de fiscalité», prévoit un cadrage budgétaire triennal qui sera mis à jour chaque année. Aussi, le gouvernement aura à sa disposition les instruments qui lui permettront de faire face à tout éventuel imprévu et d’anticiper les prévisions macroéconomiques et de finances publiques, à moyens termes. Une trajectoire triennale qui consacre, en fait, la stratégie financière adoptée par les pouvoirs publics sur une période de trois années, et qui vise, en définitive, un retour à la discipline budgétaire, dès cette année. Une orientation portée par la loi de finances 2017 qui aura inauguré une nouvelle étape dans la gestion des finances publiques. Et c’est sur la base de ces variables qu’ont été orientés les cadrages de la loi de finances et du budget projetés sur la période 2018-2020. La préservation du système national de sécurité sociale et de retraite, la promotion de l’emploi, le renforcement des mécanismes de solidarité nationale et la poursuite de la prise en charge des catégories sociales les plus démunies sont les principes consacrés dans ce sens.

D. Akila