Forum d’affaires algéro-danois demain à Alger : Tirer plein profit des potentialités de coopération

Les liens commerciaux et économiques entre l’Algérie et le Danemark, encore modestes et restreints à quelques secteurs, comme l'industrie pharmaceutique, l’énergie et le transport, sont appelés à être développés, approfondis et diversifiés. Une vision partagée par les autorités des deux pays qui ont abordé cette approche, l’année dernière, dans un cadre officiel. Et c’est dans le cadre de cette orientation que s’inscrit la tenue d’un forum d'affaires algéro-danois, prévu demain, à Alger (hôtel El Aurassi). Organisé par la Chambre algérienne de commerce et d'industrie (Caci), sous l'égide du ministère du Commerce et en collaboration avec l'ambassade du Royaume du Danemark à Alger, ce forum d’affaires, qui sera rehaussé par la présence du ministre du Commerce, M. Saïd Djellab, sera soldé par le lancement du Conseil d'affaires algéro-danois et constituera un espace de rencontres pour les entreprises danoises souhaitant établir des partenariats avec leurs homologues algériennes, notamment dans les secteurs de l'agriculture et l'agro-industrie, l'industrie pharmaceutique, les énergies ainsi que le transport maritime et logistique. Une occasion pour les communautés d’affaires des deux pays de connaître le potentiel des deux économies respectives et les opportunités de partenariats dans les domaines concernés. Pour rappel, le forum d’affaires, qui avait réuni, en mars 2018 à Alger, des hommes d’affaires algériens et danois, a été l’occasion de souligner la volonté des deux pays de redynamiser leur coopération économique et commerciale. Un Mémorandum d’entente sur la coopération bilatérale a été signé, lors de cette rencontre, entre le Forum des chefs d’entreprises (FCE) et la Fédération danoise de l'industrie, et qu’avaient coprésidée le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, et son homologue danois, Anders Samuelsen. Les deux parties avaient plaidé alors la nécessité de redynamiser les relations économiques bilatérales dans le cadre d’échanges et d’investissements durables et encadrés pour tirer plein profit des ressources et potentialités qu’offrent les deux pays. Le ministre danois des Affaires étrangères avait exprimé, à ce titre, la volonté de son pays de développer ses relations économiques et commerciales avec l’Algérie qui présente d’énormes opportunités d’investissements dans divers secteurs. Il devait également préciser que l’intégration dans le marché algérien restait tributaire d’un élément décisif, à savoir, l’identification du bon créneau et du bon partenaire tout en confirmant la disponibilité des entreprises de son pays, présentes en Algérie, à développer davantage leurs activités, alors que d’autres souhaiteraient y investir. Ce regain d’intérêt pour la relance de la coopération économique entre l’Algérie et le Danemark a été réaffirmé, le 5 mars 2018, à l’occasion de la cérémonie de réouverture de la chancellerie danoise à Alger, coprésidée par le ministre des Affaires étrangères, M. Abdelkader Messahel, et son homologue danois, M. Anders Samuelsen. La réouverture de cette ambassade, fermée en 2010, « témoigne de l’intérêt accordé par le Royaume du Danemark aux liens historiques unissant les deux pays et reflète aussi notre souci de renforcer et d’élargir les relations politiques et économiques bilatérales privilégiées», avait déclaré le chef de la diplomatie algérienne. Pour rappel, en ce qui concerne les investissements hors hydrocarbures, le Danemark est présent sur le marché algérien à travers ses laboratoires Novo Nordisk qui fabriquent, en partenariat avec le groupe pharmaceutique national Saïdal, des médicaments contre le diabète. Dans le domaine des hydrocarbures, la compagnie pétrolière danoise Maersk Oil active dans l’amont pétrolier et gazier en Algérie depuis plusieurs années.

D. Akila