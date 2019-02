Forum d’affaires algéro-mauritanien : Vers l’élargissement du champ de partenariat

Relevant l’importance et la nécessité de redynamiser les échanges entre l’Algérie et la Mauritanie, Riyad Ammour, vice-président de la Chambre algérienne de commerce et d’industrie (CACI), a appelé à l’élargissement du champ de partenariat.

S’exprimant lors du forum ayant réuni les hommes d’affaires des deux pays, tenu hier à la Safex, le responsable de la Caci affirme s’attendre à une meilleure dynamique à l’avenir, précisant que les échanges commerciaux doivent impérativement se faire des deux côtés. Et met en relief l’impératif d’exploiter toutes les voies de transport pour atteindre l’objectif assigné. Aux hommes d’affaires algériens M. Ammour demande de ne pas voir en leur partenaire un simple marché, mais une porte vers l’Afrique de l’Ouest, d’abord, et le continent entier dans une seconde phase. Dans la même optique, le représentant de la Caci a passé en revue les axes stratégiques de la démarche algérienne à diversifier ses exportations. De son côté, Ahmed Babe Eleya, président de la Chambre d’Industrie et d’agriculture de Mauritanie (Cacim), indique que de belles perspectives se profilent à l’horizon, précisant que l’intégration maghrébine nécessite une grande volonté. Brandissant les atouts du marché mauritanien, le même responsable indique qu’il est temps d’aller outre les accords administratifs, pour atteindre un stade d’opérationnalité, voire de productivité, tout en relevant le rôle du secteur privé. Pour sa part, Hamadi Bouchraya, président du groupe mauritanien HB, a, lui, appelé à l’ouverture d’une banque mixte pour faciliter les échanges. En effet, les relations algéro-mauritaniennes vivent un élan de vitalité, notamment en matière de coopération économique dans laquelle une tendance à la densification et la diversification s’affirme. Parmi les facteurs favorisant ce renforcement de la coopération économique figurent, comme l’ont précisé les différents intervenants, l’ouverture du passage frontalier «Chahid Mustapha-Benboulaid- PK 75», en août 2018. Un acquis irréversible et son corollaire direct sur le développement des exportations algériennes vers ce pays avec la réduction du coût et de la durée de transport des marchandises. En termes de statistiques, pour le seul mois de janvier 2019, près de 800 tonnes de produits algériens, destinés au marché mauritanien, ont été acheminées via ce nouveau passage frontalier entre les deux pays, outre les vols cargo d’Air Algérie qui contribuent au transport des produits algériens vers la Mauritanie.

Fouad Irnatene