Dans la lucarne : Vers le retour des Académies

La FAF de Zetchi vient de prendre une initiative des plus louables. Elle a décidé d’une manière officielle de donner un sérieux coup à la formation. Elle ne veut nullement faire dans la dentelle et attendre à ce que les Centres de formation qu’elle avait prévus de « monter » se concrétisent avec l’aide des wilayas où ils seront implantés. mieux vaut devancer les choses du fait que le temps presse et surtout que nous possédons une jeunesse des plus avides. Elle ne veut pas attendre davantage. C’est vrai que chaque région du pays regorge de « jeunes talentueux ». Ce ne sont pas des paroles en l’air. Et cela a été traduit concrètement par le travail fournit par l’Académie de Zetchi, l’actuel président de la FAF. Il veut, peut-être, mettre en application sa propre politique qui n’avait pas manqué de porter ses fruits. Lorsqu’on voit des joueurs comme Atal, Bensabaïni, El Mellali, Meziani et bien d’autres, on peut dire qu’elle est fructueuse et qu’elle peut être opérante dans un laps de temps très court. Ce qui manque surtout, c’est un peut le culot et le courage pour lancer un tel projet. Là, on ne peut pas dire que l’attentisme a eu raison de l’option prise par la FAF. En effet, elle vient de se lancer dans le «bain» avec ces stages effectués lors de la première semaine de février au centre technique de la FAF de Sidi Moussa, puisqu’il y eut plus de 74 jeunes présents pour effectuer des tests, sous la houlette du nouveau DEN. Cette façon de procéder cherche à anticiper la création des académies. Pour cela, on a l’intention de faire venir les meilleurs. Car, ce n’est pas du ressort de la FAF d’attendre à ce qu’on « ratisse » large pour trouver les « pépites » dont notre football recèle. Et dieu seul sait si elles sont nombreuses. Cette façon de procéder de la part de la FAF ne peut que susciter l’intérêt de tous. Car elle a pour objectif de mettre de très bons joueurs, bien formés dans ces académies pour notre équipe nationale. Le but recherché, c’est que nous arrivons à donner de grands joueurs à notre sélection nationale. C’est une façon de faire taire tous ceux qui passent leurs temps à « casser du sucre » sur le dos de ceux qui veulent présenter quelque chose d’utile au pays. Par conséquent, il ne faudra pas sous-estimer cette décision de former à la base les bons talents de demain qui seront alors utilisés à bon escient. Cette opération, avec un plus grand sérieux et aussi une grande assiduité, ne peut que réussir. On ne cesse de dire que notre football est devenu « stérile ». C’est le moment d’être optimiste et attendre des résultats qui ne seront que probants pour tous. C'est-à-dire, les clubs comme l’équipe nationale seront gagnants. C’est presque une certitude !

Hamid Gharbi