Ligue des champions (Gr C / 3e journée) , Al Ismaïly 1 – CS Constantine 1 : La hargne payante des Constantinois

Le CS Constantine, champion d’Algérie en titre, a livré, samedi, une vraie bataille à l’occasion de sa 3e sortie en phase des poules de la Ligue des Champions africaine, en affrontant l’équipe égyptienne d’Al Ismaïly, à Alexandrie, au stade Bordj Al Arab. La rencontre, qui s’est jouée à huis clos, après les sanctions de la CAF contre le représentant du football égyptien pour les raisons que l’on sait, a été fort disputée entre les deux teams. Evoluant hors de leurs bases les protégés de Denis Lavagne ont fourni une excellente prestation, qui leur a permis d’arracher un très précieux point après avoir égalisé dans le temps additionnel par l’entremise d’un joueur adverse, qui a marqué contre son camp.

Un but presqu’inespéré pour les Constantinois, du fait qu’il a été inscrit dans tout juste avant que le referee gambien Gassama ne mette un terme au débat. En effet, mené aux score suite au but de l’attaquant namibien d’Al Ismaily, Shilongon, sur une erreur de Zaalani, qui a glissé en voulant intercepter le ballon (69’), le Chabab de Constantine a réussi l’exploit de revenir à la marque dans le temps additionnel, avec un but marqué contre son camp par un joueur de l’équipe adverse, Hamdi qui a dévié la balle dans la cage de son propre gardien de but suite à un puissant tir de Benayada (90’+4).

C’était l’ euphorie dans le camp du CSC. Les Sanafir, qui ont déjà battu le Club Africain hors de leurs bases (1-0) et ont administré une véritable leçon de football à un grand d’Afrique, le Tout Puissant Mazembé au stade Chahid Hamlaoui (3-0), viennent donc de réussir un autre résultat positif qui les rapproche avec sept points à leur compteur de la qualification au quarts de finale.

Cela d’autant plus qu’ils recevront à deux reprises à Constantine (Al-Ismaily et Club Africain), avec un seul déplacement en RD Congo où ils croiseront le fer avec le TP Mazembé, lors de leurs trois prochains rendez-vous africains. Malgré l’absence dans ce match de quelques éléments clés, tels Haddad, qui a contracté une blessure à l’entraînement juste avant le déplacement de l’équipe en Egypte, ainsi que de Djaâbot et Abid, qui ne se sont pas encore remis de leurs bobos, en sus de Chahrour, qui était sous le coup d’une suspension pour cumul d’avertissements, et la non-convocation de Belmokhtar, l’équipe phare de l’Antique Cirta a su gérer son périlleux déplacement chez les Pharaons d’Al Ismaily à bon escient, prouvant sa monté en puissance depuis sa prise en main par le technicien français Denis Lavagne. Bonne opération donc pour le CSC, qui recevra la semaine prochaine cette même équipe d’Al Ismaily au stade Chahid Hamlaoui. Une victoire lui permettra de faire un grand pas vers la qualification.

Mohamed-Amine Azzouz