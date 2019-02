24 février 1956 / 1971 : Pérennisation de l’esprit de Novembre 1954

Le 24 février est une date à forte charge historique pour le peuple algérien tant elle rappelle deux haltes importantes dans l’histoire de notre pays.

Le 24 février 1956 et le 24 février 1971 sont deux dates inscrites en lettres d’or dans l’histoire contemporaine de notre pays. Le double anniversaire de la création de l’UGTA et de la nationalisation des hydrocarbures a toujours été célébré dans la communion et avec fierté à Tizi-Ouzou, dont la population est restée toujours fidèle au combat héroïque de nos valeureux chahids et moudjahidine contre l’impérialisme qui exploitait les richesses de notre pays avant la décision révolutionnaire de Houari Boumediène de nationaliser les hydrocarbures.

A Tizi-Ouzou, la décision n’a pas tardé à porter ces fruits. En effet, elle a permis la réalisation de grands complexes industriels, à l’instar de l’Entreprise nationale de l’industrie de l’électroménager (ENIEM) de Oued Aïssi, l’ex-ENEL et actuel Electro-industrie de Fréha spécialisée dans la fabrication de transformateurs et l’ex-Cotitex qui fut leader dans la confection de vêtements. La réalisation de ces complexes concrétisée grâce à la nationalisation des hydrocarbures avait permis le recrutement de milliers de chefs de famille à travers tous les villages et permis de renflouer la trésorerie de la wilaya qui a de son côté injecté ces finances dans la réalisation de projets d’utilité publique dont avaient grandement besoin les citoyens qui manquaient de tout. La nationalisation des hydrocarbures est considérée comme le jour de l’indépendance économique et le début du progrès social pour tous les Algériens ravis de constater que la gestion de nos ressources en hydrocarbures était désormais entre les mains de leurs concitoyens et que les dividendes ne profitaient qu’à eux et eux seuls. Conscients de l’importance de cette décision de recouvrement de notre indépendance économique, les Tizi-Ouzéens répondent toujours présents à toutes les festivités commémoratives de cette date de 24 février 1971 qui se déroulent à travers l’ensemble du territoire de la wilaya. Idem pour le 24 février 1956, date de la création de l’UGTA par le chahid Aïssat Idir et ses valeureux compagnons. A Djemaa Saharidj, village natal d’Aïssat Idir, le 24 février constitue une halte mise à profit chaque année pour rappeler devant la stèle de ce héros les sacrifices de nos glorieux chahids et moudjahidine.

Bel. Adrar