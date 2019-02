Marches à travers le pays : Des partis saluent leur caractère pacifique

Deux partis de l’Alliance présidentielle, le FLN et TAJ en l’occurrence, ont réagi hier aux manifestations des citoyens qui ont investi vendredi dernier les rues d’Alger et d’autres wilayas. «Les Algériens ont le doit d’exprimer leur opinion, leur revendications, et leur mécontentement de manière pacifique» a en effet soutenu le coordinateur de l’instance dirigeante du FLN, M. Mouad Bouchareb, lors d’un regroupement régional des cadres du parti tenu à Oran. Il a qualifié de légitime, l’aspiration d’un jeune à un poste d’emploi, après tant d’années d’études à l’université. C’est aussi légitime pour une femme de réclamer un logement pour mettre ses enfants à l’abri, a encore enchaîné l’orateur. Il a assuré que les réformes proposées par le Président Bouteflika dans sa lettre de candidature obéissent justement à l’idée d’assurer une prise en charge adéquate des différentes catégories de la société. C’est d’ailleurs, explique t-il, le principal objectif de la conférence nationale inclusive que le candidat Bouteflika s’est engagé à organiser dès cette année, s’il est élu. M. Bouchareb assuré que l’ensemble des courants politiques ainsi que les représentations de la société civile seront conviés à prendre part à cette conférence à caractère consensuel visant, a-t-il insisté, à tracer la voie pour de profondes réformes. Des réformes toutes aussi consensuelles à la fois politiques, économiques et sociales, à la hauteur des attentes du peuple, fait savoir en outre M. Bouchareb. Ce qui est à même de tracer la voie, poursuit-il pour l’édification d’une «Algérie nouvelle, conforme a l’évolution du monde et de la société algérienne». «Le Président Bouteflika viellera à l’aboutissement de ces réformes pour le bien de l’Algérie et des Algériens», ajoute encore M. Bouchareb qui met en garde par ailleurs contre ceux qui veulent «semer la fitna». «Il y a des gens qui veulent allumer la mèche de la fitna. Mais cette mèche, irriguée du sang des chouhada, ne va jamais brûler», a-t-il déclaré. De son côté, le président de parti TAJ, M. Amar Ghoul a mis en avant, hier à Alger, «le caractère pacifique des manifestations qu’ont connues, vendredi, plusieurs régions du pays revendiquant des réformes profondes». S’exprimant à l’occasion de l’installation de l'instance supérieure d'études et de prospection de sa formation politique, M. Ghoul a aussi salué «le professionnalisme des services de sécurité lors de ces événements caractérisés par le calme ainsi que la perspicacité des médias qui ont su prendre en charge la marche loin de toute provocation ou exacerbation». Plaidant pour «l'encadrement des jeunes en leur octroyant une place plus importante et en les impliquant dans le processus d'édification du pays», il a aussi appelé à mettre cette catégorie de la société «à l'abri des fléaux, de la violence et des agendas extérieurs». Il a également mis l’accent sur l’impératif «d'ouvrir les portes d’un dialogue responsable, sérieux et fructueux avec toutes les parties», et de traiter les questions et préoccupations soulevées «avec sagesse et raison pour l'intérêt du pays».

Karim Aoudia

Interpellation de 41 personnes

Les services de la Sûreté nationale ont procédé à l'interpellation de 41 personnes durant les manifestations qui se sont déroulées vendredi dernier, indique un communiqué de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN). «Les services de la DGSN ont procédé ce jour, vendredi 22 février 2019, à l'interpellation de quarante et une personnes pour troubles à l'ordre public, actes de vandalisme, dégradation des biens, violence et voies de fait», a précisé la DGSN dans son communiqué.