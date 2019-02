FFS : « en faveur du changement »

Le coordinateur de l’instance présidentielle du Front des forces socialistes (FFS), Ali Laskri, a affirmé hier à Oum El Bouaghi que sa formation politique «continue de militer selon les principes démocratiques en faveur du changement».

Devant les militants et sympathisants de sa formation politique rassemblés à la maison de la culture Nouar-Boubaker, M. Laskri a assuré «continuer à militer pour le changement par le peuple et pour une alternative pacifique, démocratique et sociale». «Nous sommes nationalistes et nous militons jusqu’à la consécration de la paix sociale et la cohésion en nous éloignant de la violence et en recherchant une solution politique démocratique aux problèmes du pays».

Il a également plaidé pour «un Etat de droit et des libertés qui recouvre la confiance du peuple et lui garantit ses droits pour que les jeunes notamment renoncent à l’idée de quitter leur pays».