PRA : « Renforcer les acquis »

Le président du Parti du renouveau algérien, Lakhdar Belmahi a indiqué, hier à Ain Témouchent, lotrs d’une rencontre dans le cadre du Groupe de continuité pour la stabilité et les réformes soutenant le programme du Président de la République, que le renforcement et la préservation des acquis de la nation «nécessitent un dialogue transparent et ouvert comme le stipule la lettre de candidature du Président Abdelaziz Bouteflika, qui sera notre plateforme de travail». Il a considéré que son parti a perçu une «franchise» dans la lettre de candidature dont «la main tendue à toutes les forces politiques de notre pays pour contribuer à la poursuite de l’édification nationale». Lakhdar Belmahi a appelé les militants de son parti et ceux affiliés sous l’égide du Groupe de continuité pour la stabilité et les réformes à exploiter le contenu de la lettre en élaborant un programme de travail collectif et individuel, à retourner à la base en vue de l’associer à la concrétisation de l’objectif escompté, à savoir soutenir le Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, pour «parachever le processus de construction d’une Algérie prospère dans la paix et la stabilité».