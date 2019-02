TAJ : « pour une conférence nationale fédératrice »

Le président du parti Tajamoue Amel El-Djazair (TAJ), Amar Ghoul, a présidé, hier à Alger, la cérémonie d'installation de l'instance supérieure d'études et de prospection de sa formation politique composée de nombre de professeurs et de spécialistes dans plusieurs domaines afin de dégager «des stratégies et mener des études sur des dossiers importants au mieux de la patrie».

S'exprimant lors de cette cérémonie, M. Ghoul a fait savoir que cette instance se voulait «un espace grand et diversifié fédérant l'ensemble des compétences nationales et regroupant des professeurs, des cadres et des spécialistes dans différents domaines dans le but de dégager des stratégies et mener des études sur des dossiers importants au service de la patrie».

Par ailleurs, M. Ghoul a mis en avant, au nom de sa formation politique, «le caractère pacifique des manifestations qu'ont connues plusieurs régions du pays revendiquant des réformes profondes», saluant, par la même occasion, «le professionnalisme des services de sécurité lors de ces événements caractérisés par le calme et la perspicacité des médias qui ont su prendre en charge la marche loin de toute provocation ou exacerbation».

Plaidant pour «l'encadrement des jeunes en leur octroyant une place plus importante et en les impliquant dans le processus d'édification du pays», le président de TAJ a appelé à mettre cette catégorie de la société «à l'abri des fléaux, de la violence et des agendas extérieurs». M. Ghoul a mis l'accent sur l'impératif «d'ouvrir les portes d'un dialogue responsable, sérieux et fructueux avec toutes les parties», et de traiter les questions et préoccupations soulevées «avec sagesse et raison» pour l'intérêt du pays.

Il a rappelé, dans ce cadre, l'appel lancé par son parti lors de son dernier congrès, tenu en décembre 2018, pour l'organisation d'une conférence nationale fédératrice à laquelle prendront part tous les enfants de la patrie à l'effet d'aborder plusieurs points ayant trait notamment aux domaines sécuritaire, socioéconomique, politique et culturel, en sus des questions relatives aux médias, à la numérisation et aux défis régionaux et internationaux.