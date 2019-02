FLN : « Décisions courageuses du président Bouteflika durant son mandat »

Le coordinateur de l’instance dirigeante du FLN, Mouad Bouchareb, a réitéré, hier, le soutien inconditionnel des militants et des cadres de son parti au Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, et leur attachement à sa candidature à l’élection du 18 avril 2019.

Lors d’une rencontre régionale tenue à l’auditorium du Centre des Conventions d’Oran et à laquelle ont assisté les mouhafed de plusieurs wilayas, les cadres dirigeants et les militants du parti, Mouad Bouchareb a estimé que l’élection du 18 avril sera un rendez-vous pour le renouveau et l’avenir du pays, car, dit-il, elle débouchera directement sur l’ouverture d’un grand chantier de réformes dans le cadre d’une conférence nationale inscrite au programme du Président.

Selon Mouad Bouchareb, une victoire écrasante du Président Abdelaziz Bouteflika à la prochaine élection, ne fait aucun doute, car dit-il «il est le candidat du peuple». Le coordinateur de l’instance dirigeante du FLN est revenu longuement sur certaines décisions politiques qu’il a qualifiées de «courageuses et historiques» ayant marqué le bilan du Président Abdelaziz Bouteflika, parmi lesquelles, la réconciliation nationale, la nationalisation et puis l’officialisation de la langue tamazigh, l’instauration de Yennayer en tant que fête nationale, la promotion du statut de la femme ayant favorisé et augmenté sa représentativité aux instances électives nationales et locales et aux hautes institutions de l’Etat et la dépénalisation du délit de la presse. Le responsable du parti a, aussi, passé en revu le parcours diplomatique du Président de la République, le qualifiant d’artisan principal d’un nombre d’accords internationaux ayant contribué à l’instauration de la paix et de la sécurité dans la région arabe dans les années 1970. Il a, par ailleurs, mis en garde contre «les manœuvres de certains aventuriers qui tentent de semer la fitna», en précisant, toutefois que la Constitution algérienne garantit à l’ensemble des citoyens le droit de s’exprimer en toute liberté et les jeunes, poursuit-il, ont le droit d’exprimer leur mécontentement dans le cadre du respect de la loi.

Amel Saher