Brevet professionnel des transporteurs : Négociations ministère - syndicats

L’application, en mai prochain, de la condition de disposer d’un brevet professionnel des conducteurs de transport public de voyageurs et de marchandise pour exercer ces métiers, est «gelés pour toute l’année 2019», a-t-on appris du directeur de wilaya des transports de Tizi Ouzou, Samir Aït Youcef. «Cette mesure, ainsi que deux autres portant révision à la baisse du prix de la formation pour l’obtention de ce brevet et la révision des modalités régissant cette formation, a été également décidée par la tutelle, a informé ce même responsable, à l’issue d’un réunion tenue au ministère des Transports, pour étudier les réserves émises par des organisations syndicales nationales de transporteurs concernant les délais de mise en application du Brevet et le coût de la formation», a-t-il expliqué. M. Aït Youcef a indiqué qu’une autre réunion est programmée, cette semaine, au niveau du ministère des Transports, pour la poursuite des discussions avec les syndicats qui ont formulé des propositions concernant le Brevet professionnel et la formation.

Le collectif des transporteurs de la wilaya de Tizi Ouzou, qui a organisé une grève générale le 10 février, pour demander l’annulation du brevet professionnel, a lancé un autre appel à une grève de deux jours. Une grève qu’il maintient, estimant que les trois mesures annoncées par la direction locale des transports «ne prennent pas en charge» leur revendication qui est «l’annulation du Brevet professionnel», a-t-on appris d’un membre de ce collectif.