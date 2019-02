Casbah d’Alger : Lutter contre la dégradation du site

À l’occasion de la célébration de la Journée nationale de La Casbah, la fondation Casbah-Association de sauvegarde de la médina d’Alger a organisé, hier, en son siège (Alger), une rencontre débat avec la presse nationale sur ce site historique classé patrimoine mondial par l’UNESCO.

S’exprimant, à cette occasion, son président a déclaré que cette conférence a pour but de faire le point sur la situation et d’établir les perspectives pour lutter contre la dégradation du site et expliqué à l’assistance les actions menées en vue de préserver La Casbah. Ali Mebtouche a indiqué que sa fondation n’est qu’une force de «proposition», et non de décision, et profité de cette occasion pour entreprendre une rétrospective illustrant brièvement les nombreuses réalisations faites pour protéger ce «joyaux architectural». «Tout d’abord, je tiens à souligner que La Casbah d’Alger ne date pas de la période ottomane. Elle en est largement antérieure, à l’époque phénicienne plus exactement», a-t-il fait savoir, non sans rappeler que ce n’est qu’en 1990 que son association a été fondée par des intellectuels et des habitants de La Casbah pour la sauvegarder. Il a également ajouté que c’est grâce aux demandes explicites de sa fondation, que la médina d’Alger a été classée monument national, ce qui lui a permis d’être classée comme patrimoine mondial par l’UNESCO.

Ali Mebtouche a, d’autre part, mis en évidence le fait que La Casbah a souffert, à plusieurs reprises, de plusieurs exodes ruraux qui ont fait qu’elle est devenue surpeuplée. «En effet, ce site dans lequel vivent 50.000 âmes, a été un véritable refuge de populations fraîchement arrivées à Alger, et ce tant durant la guerre de Libération nationale, que durant la décennie noire», a-t-il affirmé, avant d’appeler, dans la foulée, à la structuration du tourisme et de l’artisanat dans la vieille ville d’El-Mahroussa. «Je suis contre un tourisme anarchique dans La Casbah.

Il faut savoir que plusieurs guides non agréés déambulent avec des touristes étrangers dans les ruelles. Il faut réguler cela», a-t-il soutenu, non sans souligner que sa fondation «ne recule devant rien» pour redonner un «second souffle» à la vieille médina. «Nous sommes totalement bénévoles, et c’est par amour et vocation que nous nous battons pour elle», a assuré le président de la fondation. De son côté, le vice-président de la dite fondation, Haroun Ali, a déclaré que La Casbah d’Alger a été construite avec de la chaux et du sable.

Ainsi, le lavage quotidien effectué par les femmes a, sur le long terme, détérioré les maisons, ce qui a exposé le site historique à des infiltrations d’eau. Sur une note optimiste, il a déclaré être convaincu que les générations montantes feront de leur mieux pour poursuivre ce travail de sauvegarde, et appelé l’ensemble à faire les efforts nécessaire pour préserver ce trésor.

Pour rappel, La Casbah d’Alger s’étend sur une superficie de 105 hectares. Elle est le parfait exemple d'architecture islamique et d'urbanisme des médinas arabo-berbères. La vieille médina est aussi un symbole de la culture algérienne, un objet d'inspiration artistique et le siège d'un savoir-faire artisanal ancestral.

Sami Kaïdi