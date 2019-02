Assurances : Progression du chiffre d’affaires

Alliance Assurances, qui a conservé sa seconde place sur le marché algérien des assurances, a enregistré en 2018, une progression globale de 4,17% et vient de dépasser pour la première fois la barre de 5 milliards de dinars de chiffre d’affaire alors que le marché algérien des assurances a progressé de 2%, ce qui représente 135 milliards de dinars. Un résultat qui «reste, toutefois, en deçà des objectifs tracés», a affirmé mercredi dernier, son PDG, Hassen Khelifati, lors de la 2e session de formation dédiée aux membres du Club Media. Pour lui, 2% de progression ce n’est pas une «grande performance». En 2018, il a été constaté une forte régression du marché des assurances des personnes, expliquée par la baisse drastique de la délivrance du nombre de visas Schengen aux citoyens algériens, et la fin des projets de réalisation des logements sous la formule Logement promotionnel public (LPP), ce qui a causé la régression des assurances crédit entrepreneur. Ajouté à cela le non-développement du marché financier qui aurait pu, selon le premier responsable d’Alliance Assurances, constituer une alternative aux assurances des personnes pour lancer d’autres produits d’épargne.

M. Khelifati indiquera que le marché des assurances des personnes durant l’année 2018 a fortement chuté à cause également de la baisse des nouveaux véhicules assurés qui ne dépassent point les 200.000 unités. Au chapitre des dossiers qui concernent les recours cumulés de 2010 à 2015, le PDG d’Alliance Assurances a révélé qu’ils ont été totalement assainis grâce à la convention d’assainissement des recours au coût moyen (ARCM). Il s’agit, explique le conférencier, de «350.000 dossiers traités et 12 milliards de dinars remboursés dont 3000 dossiers concernent notre entreprise qui a remboursé pour sa part 170 millions de dinars ».

Ce qui est certain pour lui est que le cumul des dossiers fera partie du «passé». Pour la période 2010-2014, «plus de 200.000 dossiers ont été régularisés, soit 8 milliards de dinars, dont 66.000 pour uniquement l’année 2014».

La nouveauté chez l’entreprise d’assurance est incontestablement son «espace client pro» qui est un espace web dédié exclusivement aux professionnels et entreprises assurés Alliance Assurances laquelle continue d’innover et de proposer continuellement des solutions et des services pour assurer plus de confort à sa clientèle.

La nouvelle initiative digitale que propose l’entreprise de Hassen Khelifati permet d’accéder en toute simplicité à son compte client et de consulter toutes les informations nécessaires à savoir, les contrats d’assurances, toutes branches confondues, dossiers sinistres réglés, suivi des encaissements et échéanciers de paiement entre les deux parties. «Nous avons développé en interne la première plateforme dédiée au corporate que sont les PME, les PMI et les grandes entreprises, qui ont un double rôle. Elle s’inscrit dans le contexte de la digitalisation de tous les process et un contrat de transparence avec nos clients», a déclaré M. Hassen Khelifati. Avec cette nouvelle plateforme numérique, le client, sur un simple clic, disposera de toutes les informations nécessaires s’agissant de son contrat et ses sinistres. «Ce nouvel espace va nous mettre davantage de pression pour être à la hauteur des besoins de nos clients particuliers et entreprises», a ajouté le patron de la boîte d’assurance.

Pour le M. Khelifati, la généralisation de cet outil au particulier interviendra au plus tard en 2020, car selon lui, la faiblesse du débit de connexion internet et les problèmes qui en découlent ralentissent pour le moment sa généralisation «C’est important pour nous d’avoir cette interactivité et une relation directe avec tous nos clients particuliers ou entreprises dans les quatre coins du territoire national», dira-t-il.

Mohamed Mendaci