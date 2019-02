Dispositif assurance chômage : L’âge des bénéficiaires porté à 55 ans

Bonne nouvelle pour les personnes concernées par le dispositif de la Caisse nationale d’assurance chômage. La limite d’âge fixée pour bénéficier des facilitations et avantages accordés par la CNAC est désormais prolongée, passant ainsi à l’âge de 55 ans, au lieu de 50 ans.

En effet, le décret présidentiel ayant pour objet de fixer le cadre général du dispositif de soutien à la création et à l'extension d'activités par les chômeurs promoteurs âgés de trente à cinquante-cinq ans est désormais publié dans le dernier Journal Officiel. Ce dernier précise notamment que l'expression de «âgés de trente à cinquante ans» est remplacée par «âgés de trente à cinquante-cinq ans». Il faut dire que lors d’une récente déclaration, le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, avait déjà annoncé la nouvelle affirmant par la même occasion qu’une «proposition d’amendement des textes réglementaires régissant ce dispositif a été approuvée récemment, en attendant la publication du décret présidentiel dans le Journal Officiel» ; ce qui est désormais fait.

M. Mourad Zemali qui s’exprimait lors de la rencontre nationale des directeurs de wilayas des dispositifs ANSEJ et CNAC, a souligné que «cette nouvelle mesure permettra aux personnes de cette tranche d’âge (55 ans) de bénéficier des facilités et des avantages octroyés par la caisse, en mettant à profit leurs expériences et leurs compétences professionnelles dans leurs propres micro-entreprises». Il avait, alors, convié les responsables locaux en charge de la mise en œuvre des deux dispositifs à informer les jeunes et les chômeurs sur les récents amendements inhérents au fonctionnement de ces derniers, ainsi qu’à renforcer la collaboration entre ces mécanismes en vue d’unir leurs efforts dans le sens d'une utilisation rationnelle des moyens matériels et humains mis à leur disposition.

Ce qu’il faut retenir également c’est lorsque de jeunes investisseurs se retrouvent en situation d’échec, ces derniers «ne sont pas poursuivis en justice», comme cela a été mis en exergue par le ministre, lors de la clôture de la première édition du Salon national du jeune investisseur. «Les jeunes investisseurs ayant monté des micro-entreprises dans les cadres des dispositifs publics d’aide à la création d’emplois (ANSEJ et CNAC) et qui se sont retrouvés en situation d’échec ne seront pas poursuivis en justice», a en effet rassuré dernièrement le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, lors de son déplacement qu’il a effectué à la wilaya de Tizi-Ouzou. M. Zemali relève dans ce cadre que «le Fonds de garantie a été spécialement créé pour ce genre de situation afin de prendre en charge le remboursement du crédit contracté auprès de la banque», faisant remarquer, cependant, que «cette mesure ne concerne pas ceux qui ont fait appel aux dispositifs d’aide à la création d’emploi et qui ont ensuite détournée les financements obtenus vers d’autres activités». Notons dans ce contexte qu’en ce qui concerne le taux d’échec en termes de création de micro-entreprises via les dispositifs ANSEJ et CNAC, ce dernier ne dépassant pas les 3,5% au moment où le taux de recouvrement des crédits, par les investisseurs, est de plus de 70%.



Création, en 2018, de 8.598 emplois directs via le dispositif CNAC



Autre remarque importante c’est que grâce au financement de 3.474 micro-entreprises en 2018, le dispositif de la CNAC a contribué à la création de 8.598 emplois directs, au lancement des projets, avec un taux de remboursement estimé à 62 %. Durant l’année écoulée aussi, pas moins de 22.450 emplois directs ont été créés, au lancement des projets, grâce au financement de 9.009 micro-entreprises, dont 5.535 dans le cadre de l’ANSEJ ; ayant permis la création de 13.852 emplois. En somme, et depuis le lancement de l’Agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes et de la Caisse nationale d’assurance chômage, les deux dispositifs ont permis la création de 1.207.539 emplois directs et ce, grâce au financement de 532.451 micro-entreprises.

Soraya Guemmouri