Bilan 2018 de la sûreté de wilaya de Béjaïa : Sur tous les fronts

Le chef de la sûreté de wilaya de Béjaïa, Tahar Benazoug, a animé, mercredi , une conférence de presse sur le bilan des activités 2018 en matière de police judiciaire et de sécurité publique, en présence des cadres et chefs de service au niveau de la wilaya. En matière de police judiciaire, il a été enregistré 2.390 affaires d’atteinte aux biens publics, dont 1.421 affaires ont été traitées impliquant 1.199 personnes. Pour ce qui est des atteintes aux personnes et aux mœurs publiques, 2.165 affaires ont été réenregistrées, avec 1.195 impliquées en 2018, alors que l’année précédente, le nombre d’affaires atteignait 2.338 et 1.980 personnes impliquées. Dans les affaires économiques, 122 dossiers ont été enregistrés impliquant 130 personnes. Dans les affaires de stupéfiants, la police a enregistré 90 affaires avec 130 personnes impliquées. Pour ce qui est de la cybercriminalité, M. Benazoug souligne que 50 cas ont été répertoriés, avec 40 personnes impliquées. Ainsi, il ressort des chiffres présentés qu’il a été enregistré un total de 4.817 affaires, dont 3.546 ont été traitées, avec l’implication de 2.717 personnes, soit une nette diminution de 58 affaires par rapport à 2017. Quatre affaires d’homicide impliquant 5 personnes sont également signalées. En ce qui concerne les suites judiciaires, le bilan présenté fait ressortir 205 mandats de dépôt, 58 libertés provisoires, 72 citations directes, 13 cas de fuites et 54 personnes placées sous contrôle judiciaire. D’autre part, 32 véhicules ont été dérobés, dont 11 ont été récupérés, alors que les services de la police judiciaire ont traité 90 affaires de trafic de stupéfiants et procédé à la saisie de 5 kg de kif traité, 960 comprimés hallucinogènes, 58.484 bouteilles d’alcool et arrêté 190 personnes. De même, les éléments de la police judiciaire ont mis hors d’état de nuire une association de malfaiteurs spécialisés dans le faux et usage de faux, falsification de documents administratifs, mise en circulation de 50 véhicules volés avec des non-conformité technique, dont 22 ont été récupérés, et de 33 personnes présentées devant les instances judiciaires. Une bande de malfaiteurs agissant sur le territoire national et spécialisée dans le vol de camions de marque «SHAKMAN» a été démantelée, et 9 personnes présentées devant la justice. Les services concernés ont également démantelé une bande spécialisée dans la fabrication et la commercialisation illicites d’armes et des munitions catégories 4 et 5 sans autorisation, procédé à l’arrestation de 6 personnes et saisi 8 pistolets traditionnels de 16 mm, deux fusils de chasse, 123 cartouches 16 mm et une somme de 18.000 DA. Les éléments de la PJ ont aussi procédé à l’arrestation d’une bande spécialisée dans le commerce de stupéfiants et saisi 3,7 kilos de kif traité, 16 téléphones portables, un véhicule et une somme d’argent ; 28 personnes ont été présentées devant le parquet. Concernant les activités des services de la sécurité publique, 255.802 véhicules ont été contrôlés, 32.864 procès-verbaux avec amendes établis avec 11.901 retraits de permis et 95 véhicules mis en fourrière. Par ailleurs ,439 accidents de la route causant 542 blessés et 20 morts ont été enregistrés à travers la wilaya. Pour les motocycles, 1.907 PV avec 1.538 retraits de permis ont été répertoriés. De mêmes, 203 accidents de motos ont causés 211 blessés et 6 décès. Selon le chef de sûreté de wilaya, 95% des motocyclistes ne portent pas de casque. Ainsi, les campagnes de sensibilisation menées par les services de la sûreté de wilaya ont enregistré 64 sorties pédagogiques dans les établissements scolaires et 70 opérations de sensibilisation aux règles de sécurité au profit des différentes catégories de citoyens.

Mustapha Laouer