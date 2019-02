Transport en commun à Alger-ouest : Un manque flagrant

Le secteur du transport fait considérablement défaut à l’ouest de la capitale. Les quelques bus publics et privés n’arrivent plus à prendre en charge le nombre de plus en plus grandissant des populations issues des nouveaux pôles urbains.

Les résidants des communes d'Alger-ouest sont nombreux à se plaindre de l’absence de transports de voyageurs et le problème s'accentue encore plus pour ceux résidant dans les contrées lointaines des centres-villes comme celles de Souidania, Rahmania et Mahelma. Ces localités abritent des stations «improvisées», et les quelques bus privés sont en situation de quasi-monopole dans la localité de Mahelma, qui se trouve à la lisière de la capitale. le nombre de bus qui assurent le transport se comptent sur le bout des doigts et ne servent que peu de communes, au grand dam des usagers, a-t-on constaté.

Une situation qui pénalise énormément la catégorie des travailleurs censés être en poste très tôt, mais aussi les étudiants qui n'ont même pas de «Cous» ­—transport universitaire— à leur disposition.

Oussama, un jeune lycéen qui vit à Rahmania, nous confit avec amertume : «je dois faire du stop de bon matin pour me rendre au lycée qui se trouve à Souidania, je sais que c'est risqué mais il faut bien que j'arrive à l'heure en cours.»

Les usagers de ces agglomérations se résignent à attendre des heures durant, sans pour autant parvenir à rejoindre leur destination. «Je travaille à Alger-centre, je dois prendre deux à trois correspondances pour rallier mon lieu de travail, et le soir, je dois refaire le même parcours», nous a témoigné une quinquagénaire, l’air désespéré.

Mis devant le fait accompli, de simples travailleurs sont souvent obligés de recourir aux services, inabordables, des taxis clandestins ou autres.

« J'habite à Mahelma et je travaille à Alger- centre. à cause du manque de bus j'ai failli me faire virer pour mes retards répétés», nous avoue Zohra, «du coup j'utilise souvent l'application ‘’temtem’’ et cela me coûte les yeux de la tête». Cependant, le problème s’aggrave au fil des années à cause du flux croissant d'habitants qui débarquent des quatre coins de la capitale pour s'installer dans ces communes «isolées». «J'ai emménagé à Souidania en 2003», se plaint Mohamed, un père de famille excédé, «et le problème du manque de transport est toujours d'actualité. Mes enfants ont du mal à se rendre à leurs universités qui sont à l'autre bout d'Alger et je ne peux pas me libérer pour les y emmener quotidiennement. Il faut que ça change! », insiste-t-il

Dans ces conditions, la création et l’extension des réseaux de bus, privés ou publics, est de rigueur car elle augmente l’offre de transports en commun pour des usagers lassés des difficultés à circuler dans l’agglomération algéroise.Par contre, il faudra attendre encore longtemps avant de pouvoir faire un constat positif de l’efficacité de la construction de ces nouvelles lignes et de leurs extensions à venir, et en attendant, les habitants de ces villes continuent à subir cette situation en s'y accommodant du mieux qu'ils peuvent.

S. B.