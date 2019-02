Sécurité routière : Quand les pneus changent notre « destin »

Qui dit sécurité routière, dit aussi état des pneumatiques du véhicule ainsi que le niveau et le seuil de la pression de ces derniers. L’usure, une surcharge, une sous-charge aussi des pneus constituent, à leur tour, des facteurs de risque qu’il faut prendre en considération et très au sérieux. En effet, une voiture n’est pas seulement un bon capteur de pédale d’accélérateur ou des plaquettes de freins solides qui permettent d’effectuer un stop au moment voulu. C’est carrément un tout indissociable pour être à l’abri des défaillances mécaniques possibles et donc, garant d’une bonne conduite, à même d’éviter des situations dramatiques, voire l’hécatombe routière. Aujourd’hui, beaucoup considèrent cette question comme sans importance, pour ne pas dire tout simplement un détail inutile sur lequel on ne s’attarde jamais, pourtant, les pneumatiques, diront les «pros», ont leur «mot» dans la prévention contre les sinistres routiers qui font de l’Algérie parmi les pays les plus touchés par ce fléau en Afrique et dans le monde, alors que le nombre de véhicules chez nous est nettement inférieur par rapport à ceux-là. Chaque année, en fait, des milliers de personnes trouvent la mort sur nos routes, et dans les meilleurs des cas survivent au choc, avec un handicap moteur ou une amputation à l’origine d’une détresse sociale et d’un drame insurmontable par le concerné et toute sa famille.



128 accidents causés par des pneumatiques défectueuses



On dit toujours que le facteur humain se taille la part du lion quand on parle des accidents de la route et de leurs causes. C’est plus qu’évident, jouer avec l’état du véhicule ou plus précisément les aspects mécanique et technique, c’est jouer avec le feu. Une juste pression ainsi réduirait sensiblement le nombre de ce mal qui ronge les algériens tous les jours. Contrairement à ce que pensent beaucoup, ce ne sont nullement les routes qui tuent, mais plutôt les comportements des conducteurs. en d’autres termes, c’est le facteur humain qui en est le principal responsable. Une enquête effectuée par le centre de la prévention routière a fait ressortir que lors des accidents provoqués par le mauvais état du véhicule, les pneumatiques défectueuses en sont les premières causes avec 128 accidents en 2016, soit 1,04%, puis vient le freinage défectueux avec 75 cas, soit 0,61%, et les défauts mécaniques avec 52 cas, soit 0,42%.

Il faut signaler, à vrai dire, que ce problème n’est pas très pris au sérieux par les conducteurs algériens. Ceci est d’ailleurs confirmé lors du salon de la sécurité et de la prévention routière qui s’est tenu en février dernier, avec un geste adopté par une marque italienne de pneumatiques qui a consisté en la vérification des seuils de la pression des véhicules de certains automobilistes intéressés par l’opération. Selon le manufacturier, le constat était plus qu’alarmant. Sur les 400 véhicules contrôlés, 56% des conducteurs roulaient avec des pneus sous-gonflés et pas moins de 32% en situation de sous-gonflage dangereux.

Ces chiffres, à vrai dire, renseignent, on ne peu mieux, sur le manque d’intérêt accordé à l’état des pneus en Algérie. Et dire qu’on endosse les accidents à nos routes.

Samia D.