Alger : Du bon usage du métro

On l’aura souvent observé… de nombreux usagers du métro d’Alger se sont trouvés, par méconnaissance ou par négligence, à l’origine des pannes récurrentes qui surviennent au niveau des appareils — à tourniquets — de validation des tickets de transport.

Très souvent, en effet, on assiste à des scènes où le commun des usagers du métro s’est vu momentanément empêché de passer par le tourniquet, lequel a, «contre toute attente» pour celui-ci, été bloqué alors qu’il vient à peine d’introduire un ticket non encore utilisé dans la fente de validation de l’appareil en question.

La raison est pourtant des plus simples ; et c’est l’un des agents qui généralement contrôlent les flux incessants de ces usagers au niveau de ces appareils qui nous la confiera : «Voyez-vous, la plupart des usagers sont pressés et cela se comprend car nombre d’entre eux veulent arriver à l’heure à leur lieu de travail ou ne veulent pas rater un rendez-vous. Seulement voilà, quand ils introduisent le ticket dans la fente de l’appareil pour validation, ils ne patientent même pas le temps nécessaire —une ou deux secondes de plus après que celui-ci soit ressorti de l’autre côté du même appareil—, pour ensuite le retirer en toute sécurité. Si le tourniquet se bloque, c’est que l’usager n’a pas observé la procédure de fonctionnement. Il est donc obligé de faire appel à un agent de contrôle qui, muni d’une sorte de carte électromagnétique spéciale, va débloquer l’appareil en question. Imaginez le temps perdu par cet usager qui, à l’origine, voulait faire vite».

Alors, quand vous verrez que des appareils sont signalés en panne et que les fentes d’introduction des tickets sont recouvertes d’un carton, dites-vous bien que, dans la plupart des cas, c’est parce qu’un usager a du trop forcer sur le retrait immédiat du ticket de l’appareil, bien entendu sans avoir attendu le temps nécessaire, autrement dit la ou les deux seconde(s)supplémentaire(s). Le système est alors «contrarié» par ce forcing, ce qui va causer le blocage de l’appareil. Il faut savoir que dans une situation normale, où la procédure de fonctionnement a été respectée, il y a automatiquement le bip sonore qui signale que le tourniquet est fonctionnel. On peut alors l’emprunter en toute sécurité.



Le respect des procédures de fonctionnement en question



Le même principe est valable pour les portières au niveau des rames. Très souvent aussi, quand l’usager arrive à destination, il va s’empresser d’appuyer sur le bouton qui va permettre l’ouverture de ces portières. Là encore, on aura observé qu’il attend très rarement le signal lumineux du bouton avant d’appuyer. Car tant qu’il n’y a pas le signal lumineux, les portières ne s’ouvriront pas. Bien sûr, à cet usager il va falloir chaque fois refaire le même geste afin que les portières puissent s’ouvrir. Le cas échéant, il faut comprendre que ce n’est qu’à ce moment-là qu’il a eu arrêt effectif des rames du métro.

Autre point noir observé dans l’usage du métro : des usagers pourtant en règle ont souvent tendance à se débarrasser trop vite de leur ticket en le jetant dans l’une des corbeilles qui se trouvent à l’intérieur de la station et ce, avant d’être sortis définitivement de cette station. Le problème va se poser pour eux en cas de vérification inopinée des titres de transport, d’autant qu’ils savent que c’est dans leur intérêt de respecter les procédures en la matière.

On a ainsi noté des posters affichés pratiquement au niveau de toutes les sorties de stations, lesquels recommandent aux usagers de ne pas jeter leurs tickets avant d’être sortis de la station. On aura compris que ce type d’annonce s'adresse surtout aux «fraudeurs» éventuels —en tout cas c’est de la sorte qu’ils seront considérés par les contrôleurs— pour leur expliquer «qu'ils prennent un risque extrêmement fort» en ne respectant pas les normes en vigueur.

Kamel Bouslama