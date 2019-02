Fespaco : mémoire et avenir

Ahmed Bedjaoui, président du Jury.



Le plus grand festival de cinéma africain, le Festival panafricain du cinéma et de la télévision d’Ouagadougou (Fespaco), célèbre, à partir d’hier, son cinquantenaire (1969-2019), avec pour thème «La mémoire et l'avenir des cinémas africains», et accueillera, comme invité d'honneur, le Rwanda. Comme la tradition le voulait, la cérémonie d'ouverture a eu lieu au Stade municipal qui compte 25.000 places.

Au terme des sept jours de projections, le jury, présidé par l'universitaire et critique de cinéma algérien Ahmed Bedjaoui devra désigner, parmi les 20 longs métrages venant de 16 pays, lequel succédera au palmarès à Félicité, d'Alain Gomis, primé en 2017.

Parmi les longs métrages en compétition, il y a le film algérien Ila Akhir Ezzaman (Jusqu'à la fin des temps), de Yasmine Chouikh. Sorti en 2017, le film aborde, durant 94 minutes, l'histoire d’Ali, un fossoyeur septuagénaire tombé amoureux de Djoher, une veuve sexagénaire qui prépare, de son vivant, ses funérailles. Ce long métrage a raflé plusieurs prix, dont le «Annab d'Or», au 3e Festival d'Annaba du Film méditerranéen, le «Khindjar d'or» Grand prix, au 10e Festival international de Mascate, ainsi que le «Whir d'or», Grand prix du 11e Festival international d'Oran du film arabe (FIOFA).

Pendant huit jours, du 23 février au 2 mars, le festival présentera aussi courts métrages, documentaires, séries télé, films d'animation, ainsi que des films d'écoles africaines de cinéma, en compétition dans les différentes sections.



Retour aux fondamentaux



Outre 4.500 professionnels, les organisateurs attendent 100.000 spectateurs, lors des 450 projections prévues dans neuf salles de cinéma de la capitale burkinabè, mais aussi à Bobo Dioulasso et à Ouahigouya, les deux autres principales villes du pays. Pour cette édition du cinquantenaire, le délégué général du Fespaco, Adiouma Soma, souhaite «revenir aux fondamentaux du festival, avec des projections ambulantes dans les quartiers populaires d’Ouagadougou», afin que le public «puisse suivre le maximum de films, et que les cinéastes puissent véritablement aller à la rencontre de leur public». Des rétrospectives des classiques du cinéma africain et des films lauréats de l'Étalon d'Or seront diffusés lors de ces séances ambulantes. Une grande opération de nettoyage des principales avenues de la capitale s'est poursuivie, jeudi, et le siège du Fespaco grouillait déjà de festivaliers venus chercher leurs accréditations.

Selon les organisateurs de ce rendez-vous biennal, le Fespaco vise à contribuer à la promotion du cinéma africain, à travers les échanges entre professionnels du cinéma et de l'audiovisuel. Depuis sa fondation en 1969, le Fespaco — devenu biennal en 1979 — s'est imposé à la fois comme la principale manifestation internationale pour les professionnels du 7e art africain et de sa diaspora, et comme une grande fête populaire. L’édition précédente, rappelle-t-on, a vu la distinction de deux œuvres cinématographiques algériennes, le Puits, de Lotfi Bouchouchi, et Bons baisers de Moruroa, de Larbi Benchiha.

En marge du Fespaco, se tiendra le 19e Mica, le Marché international du cinéma et de la télévision africains, une bourse de programmes audiovisuels africains et sur l'Afrique ouverte aux professionnels.