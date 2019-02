Film documentaire N’na Nouara, la femme courageuse : Bravoure et courage

La bibliothèque multimédia Bachir- Mentouri a projeté, dans l’après-midi de lundi, un film-documentaire intitulé «N’na Nouara, la femme courageuse», de Ali Mouzaoui, un court-métrage inspiré de l’œuvre du même titre de l’auteur Mohamed Ghobrini. Cette projection a été suivie d’une vente-dédicace du livre. Dans ce film, le réalisateur revient sur le combat héroïque de ces braves femmes «moudjahidate» qui ont sacrifié leur vie durant toute la guerre de Libération nationale pour que l’Algérie recouvre sa liberté et son indépendance. La bravoure et le courage de ces combattantes ont été marqués à travers le personnage de la moudjahida N’na Nouara Ibrahim Ouali, native du village d’Ath-Ouavane en Kabylie. Cette projection a été organisée par l’Etablissement Arts et culture de la wilaya d’Alger à l’occasion de la commémoration de la journée nationale du chahid qui coïncide avec le 18 février. «Ce documentaire retrace le parcours d’une femme qui était au maquis à l’âge de 25 ans les armes à la main parmi ses frères de combat», nous affirme l’auteur. en marge de cette rencontre, Mohamed Ghobrini déclare que «N’na Nouara avait perdu trois de ses frères au combat, dont un à l’âge de 19 ans. c’est la seule rescapée de la famille. sa maison servait de refuge pour les grands colonels de la wilaya III historique». Et d’ajouter : «N’na Nouara est décédée il y presque un an à l’âge de 86 ans. elle a eu l’honneur de voir le livre qui lui a été dédié et le film qui lui a été consacré». Répondant à une question relative au choix de ce personnage, Mohamed Ghobrini a indiqué : «Je suis président d’une association culturelle qui s’appelle l’association culturelle tiwizi pour le patrimoine, l’authenticité et l’environnement, et N’na Nouara était la première à y adhérer et ce, malgré son âge. donc à chaque fois qu’il y avait une manifestation culturelle c’était la première à répondre par l’affirmative.» «c’est là que je l’ai connue», a-t-il ajouté. Dans le même ordre d’idées il explique que son livre est un recueil de témoignages de N’na Nouara qui «m’a raconté ses confidences et ses souvenirs au maquis», a-t-il conclu.

Sihem Oubraham