Grand Angle : La voix de la sagesse

Une nouvelle fois, le droit des peuples colonisés à décider de leur destin a été rappelé. A partir de New York où s’est ouverte jeudi la session 2019 du Comité spécial de la décolonisation, dit Comité des 24, le Secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a indiqué que «la voix des peuples des territoires non autonomes doit être entendue», réitérant ainsi leur droit inaliénable à l’autodétermination. C’est, selon lui, le seul moyen pour

«parvenir à la décolonisation». Une position qui, sans nul doute, ne manquera pas de faire réagir les capitales des puissances administrantes dont la «coopération» avec celles de toutes les parties concernées est sollicitée car jugée «essentielle pour atteindre cet objectif». Sauf que le patron de l’ONU ne peut pas ne pas savoir que l’une des parties concernées par l’objectif de décolonisation de ces territoires non autonomes est sa propre organisation. Que l’on fasse appel à la coopération des autres parties est bien. Certainement aussi que ces dernières peuvent être d’un apport positif pour parachever les processus de décolonisation souhaités par les peuples des territoires non autonomes, mais il n’en demeure pas moins que «l’autorité morale», celle qui est chargée de l’application du droit international et de veiller à la légalité internationale est l’organisation à la tête de laquelle il se trouve. Certes, il n’est un secret pour personne que l’ONU est en quelque sorte «l’otage» de son Conseil de sécurité, dont les cinq membres détenteurs du droit de véto s’arrangent entre eux pour que leurs protégés ne soient pas comptables devant l’Assemblée générale ou tout autre organe de l’organisation. Mais force est de souligner que cette situation porte un grand préjudice à l’image de l’ONU et entrave tous les efforts déployés en vue de faire respecter le droit des peuples colonisés. A ce jour, 17 territoires non autonomes restent à décoloniser. «Respectons notre devoir d'aider tous les peuples des territoires non autonomes à mener à bien leur processus de décolonisation, comme ils l’entendent», a insisté Guterres. Une prière qui demeurera vaine tant que les puissances administrantes trouveront ce soutien qui les exempte de se plier au droit international. Mais la voix de M. Guterres, comme celles des peuples des territoires autonomes ne resteront pas indéfiniment inaudibles. D’autant que ces voix sont celles de la sagesse. Elles évitent de recourir aux armes qui pourraient être pour ces peuples le dernier recours pour obtenir leur indépendance.

Nadia K.