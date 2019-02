Etats-Unis : Kelly Knight Craft, nouvelle ambassadrice à l’ONU

Le président américain Donald Trump a annoncé vendredi la nomination de la diplomate Kelly Knight Craft au poste d'ambassadrice des Etats-Unis auprès des Nations unies pour remplacer Nikki Haley, après le désistement surprise de l'ancienne porte-parole du département d'Etat américain, Heather Nauert. Kelly Knight Craft est actuellement ambassadrice au Canada, où elle est la première femme à représenter les Etats-Unis. «Kelly a fait un travail extraordinaire pour représenter notre Nation et je ne doute pas que, sous sa direction, notre pays sera représenté au plus haut niveau», a tweeté Donald Trump en annonçant sa nomination. «Félicitations à Kelly et à toute sa famille!», a-t-il poursuivi. Une nomination également saluée par le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo.