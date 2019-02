Tunisie : Démission du secrétaire général du parti « Nida Tounes »

Le secrétaire général du parti «Nida Tounes», Slim Riahi, a annoncé vendredi sa démission de son poste ainsi que de toute responsabilité partisane dans la hiérarchie de ce parti, fondé par l'actuel président de la République, Béji Caïd Essebsi, et victorieux des dernières élections législatives et présidentielles de 2014. L'annonce a été faite sur la page officielle de Slim Riahi sur le réseau social Facebook, à moins que les motifs de pareilles décisions, à effet de surprise pour certains observateurs, restent mystérieux dans l'attente d'une conférence de presse projetée par M. Riahi prochainement. «Cette décision a été prise après un examen et une minutieuse évaluation de la situation (...) Il n'y avait plus de champ de manœuvre pour apporter un plus au sein du parti», s'est expliqué M. Riahi. M. Riahi était président du parti de l'Union patriotique libre (UPL) avant d'être investi secrétaire général du parti présidentiel de «Nida Tounes» suite à une fusion entre ces deux partis le 17 octobre dernier.