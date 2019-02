Acheminement de l’aide humanitaire au Venezuela : L’épreuve de force

La lutte pour le pouvoir au Venezuela connaissait un épisode crucial hier, jour J fixé par l'opposant Juan Guaido pour faire entrer l'aide humanitaire stockée à la frontière colombienne, bouclée par l'armée fidèle au régime de Nicolas Maduro. L’opposant Juan Guaido a défié le leader chaviste, en bravant un ordre judiciaire lui interdisant de quitter le territoire et en affirmant que l'armée, pilier du régime chaviste, avait «participé» à l'opération.

Dans la soirée, Caracas a décrété la fermeture de la frontière dans l'Etat de Tachira (ouest), voisin de la ville colombienne de Cucuta, d'où le jeune opposant de 35 ans entend diriger les livraisons d'aide. Guaido, qui avait quitté la capitale jeudi dans un convoi de véhicules aux vitres fumées, est passé en Colombie à la veille de la date qu'il a déterminée pour l'entrée des dizaines de tonnes d'aliments et de médicaments accumulées depuis le 7 février dans des entrepôts de Cucuta. Vendredi, deux personnes ont été tuées et quinze autres blessées dans des heurts avec l'armée dans le Sud-est du pays, à la frontière avec le Brésil, alors qu'elles tentaient d'empêcher des militaires de bloquer une route pour faire barrage à l'entrée de l'aide humanitaire. L'affrontement s'est produit alors que des membres de la communauté indienne tentaient d'empêcher le passage d'un convoi de véhicules militaires jusqu'à la frontière avec le Brésil.

Si certains spéculent sur un revirement au sein de l’armée, celle-ci demeure apparemment inébranlable et a même réitéré sa fidélité au président élu Maduro, malgré les menaces et mises en garde du président Donald Trump.

M. T. et agences