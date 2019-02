Soudan : état d’urgence et gouvernement limogé

Le président soudanais Omar el-Béchir a annoncé vendredi le limogeage du gouvernement et décrété l'état d'urgence dans tout le pays, secoué depuis deux mois par des manifestations réclamant son départ. Réagissant à ces annonces, l'Association des professionnels soudanais (APS), fer de lance du mouvement de contestation, a affirmé qu'elle continuerait à appeler à manifester jusqu'à ce que M. Béchir, au pouvoir depuis presque 30 ans, démissionne. «Je décrète l'état d'urgence dans tout le pays pour un an», a déclaré le président soudanais, 75 ans, dans un discours télévisé à la Nation. «J'annonce la dissolution du gouvernement aux niveaux fédéral et provincial», a ajouté M. Béchir, qui compte briguer un troisième mandat en 2020. «Notre pays traverse une situation difficile et compliquée, la plus difficile de son histoire», a affirmé M. Béchir. «Les problèmes économiques doivent être traités par des gens qualifiés, et à cette fin, je formerai un gouvernement composé de personnes aux qualités» requises, a-t-il ajouté. Cinq ministres du gouvernement sortant, dont ceux des Affaires étrangères, de la Défense et de la Justice, conserveront leur portefeuille, a annoncé quelques heures plus tard le président soudanais.